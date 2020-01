Keiharde censuur! Klokkenluiders klappen uit de school over Noord-Koreaanse taferelen bij Justitie: ‘Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar AZC’

Hoeveel smurrie blijft er naar boven drijven bij onze bureaucratische instellingen? Klokkenluiders komen weer met vervelende aanklacht. Topambtenaren hebben jarenlang enorm veel druk gelegd op de Inspectie voor Justitie en Veiligheid om cijfers en rapporten aan te passen. Valt er nog iets te vertrouwen aan onze overheid?

Door de toegepaste censuur is veel informatie nooit beschikbaar geweest voor de Tweede Kamer, aldus de klokkenluiders. Zeven klokkenluiders hebben zich gemeld bij de coördinator Integriteit. De klokkenluiders komen allemaal met min of meer hetzelfde verhaal. Al jaren heerst er een verkeerde cultuur bij de Inspectie.

Volgens onderzoek zijn er veel voorbeelden van gevoelige informatie verzwegen in eind dossiers. Binnen de Inspectie was het bekend dat er martelvideo’s én kinderporno was gevonden op tal van telefoons van asielmigranten. Dit hebben ze door middel van censuur keihard verzwegen.

,,Er zijn mogelijk terroristen doorgevoerd naar een AZC”, aldus een bron bij de Inspectie. ,,Dat mocht niet in het rapport verschijnen.”

Ronald van Raak is vooral bezorgd dat dit nieuws – wat al bekend was in 2017 – nu pas naar buiten komt. Binnen Justitie is er sprake van Noord-Koreaanse censuur, zo lijkt het. Alles wat de top niet aanstaat wordt gewoon in de doofpot gestopt. Het is werkelijk ondenkbaar.

,,Aan de top van dit ministerie is de waarheid slechts een optie. Nu blijkt opnieuw dat kritische onderzoeken zijn gemanipuleerd en klokkenluiders opzij zijn gezet. Informatie die de Tweede Kamer had moeten hebben. Ook lijkt het erop dat de Kamer bewust niet is geïnformeerd, met goedkeuring van de minister. Dat is een politieke doodzonde.”

Hoe de top van Justitie zich hier weer onderuit gaat praten zijn we allemaal benieuwd naar. Het is de hoogste tijd voor een grote schoonmaak binnen de top van de ambtenarij, want dit kan gewoon niet langer.

,,In telefoons van asielzoekers zijn expliciete video’s van martelingen gevonden”, vertelt een bron bij de inspectie. ,,Van die video’s is niet onderzocht of de beelden authentiek waren. Men wist dus niet of het een doorgestuurd filmpje betrof, of dat de asielzoeker zelf betrokken was bij een marteling.” Ook zou er op sommige telefoons kinderporno zijn aangetroffen. Met deze schokkende bijvangst zou de IND in sommige gevallen niets hebben gedaan, zo horen inspecteurs. ,,Er zijn potentiële terroristen toegelaten in een AZC. Dat mocht niet in het rapport verschijnen.”