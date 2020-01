Livestream! Grote rellen tussen hulpverleners in Parijs: Franse brandweer beschoten door politie

Parijs lijkt wel een oorlogsgebied. Op de livestream, hier te volgen, kunt u zien hoe de Franse brandweer slaags is geraakt met de Franse politie. ‘Handen af van onze hulpverleners’? Niet in Frankrijk!

Wat een tijdje terug op de livestream te zien was, wordt hier op Twitter nog eens duidelijk in beeld gebracht. Daar is te zien hoe een Franse brandweerman op een waterkanon is geklommen en een ontstoken fakkel vasthoudt. Even later zie je de man plots achterover en ineenkrimpen. Waarschijnlijk doordat hij geraakt is met een rubberkogel van een Franse politieagent.

#Grève28janvier Parijs #GiletsJaunes Nog een filmpje ter bevestiging: rond de dertig seconden zie je de brandweerman ineenkrimpen. ️ @mani34488546pic.twitter.com/J3c8fEyxAR — Niemands Knegt (@NiemandsKnegt) January 28, 2020

De echte grote rellen zijn hier nog eens in beeld gebracht. Het gaat echt hard tegen hard! Politie met wapenstokken en pantser, slaan in op brandweermannen. Op de achtergrond hoor je knallen die volgens mij van granaten afkomstig zijn.

Beelden van gewonde brandweermannen komen hier en daar ook op de livestream voorbij. Toch lijkt de rust nog lang niet terug te keren in de Franse hoofdstad.