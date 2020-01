Maak je klaar voor 2020: waarom Donald Trump de verkiezingen gewoon weer gaat winnen

2020 belooft wéér een fantastisch jaar te worden. 2019 was dat al, voor ons van rechts, met verkiezingsoverwinningen in het Verenigd Koninkrijk en allerlei peilingen in eigen land waaruit eens te meer blijkt dat Nederland tegenwoordig gewoon réchts is. In 2020 staat ons iets anders moois te wachten: Donald Trump zal herkozen worden.

Echt? Ja, echt. Lees maar. Dit zijn de vijf redenen waarom 2020 het jaar van Donald Trump wordt:

1. Zijn Approval Rating Is Prima

Nederlandse journalisten vertellen nieuwsconsumenten te pas en te onpas dat Donald Trump “heel erg impopulair is.” Hij gaat echt niet winnen! Welnee. Iedereen haat die man.

Nou, dat valt nogal mee. Ja, volgens Rasmussen Reports keurt “slechts” 49% van de kiezers zijn beleid goed, maar dat is significant beter dan de cijfers die Obama had in dezelfde periode in zijn presidentschap. Die moest in december 2011 genoegen nemen met 46% steun. Een jaar daarna versloeg hij met weinig moeite de Republikeinse kandidaat, Mitt Romney.

Trump doet het nu dus al beter dan Obama. Dat zegt veel. Heel veel.

2. Hij Is President

Als president heeft Trump sowieso al het voordeel van de twijfel. Zoals NPR uitlegt hebben zittende presidenten een aantal voordelen: “Name recognition; national attention, fundraising and campaign bases; control over the instruments of government; successful campaign experience; a presumption of success; and voters’ inertia and risk-aversion.”

Met andere woorden, iedereen kent ze, ze kunnen heel snel heel veel geld inzamelen, ze kunnen de machine van de staat gebruiken, ze hebben ervaring in het runnen van een succesvolle campagne, ze staan bekend als winnaars, en — oh ja — ze hebben ook nog eens het voordeel dat kiezers over het algemeen huiverig zijn om over te stappen op iemand anders… met een heel ander beleid. Dat doen ze over het algemeen alleen als a) de economie helemaal kapot is of b) de president een enorm belangrijke belofte heeft gebroken.

3. Afro-Amerikanen Stappen In Recordcijfers Over Naar Trump

Normaal gesproken stemt 9 op 10 Afro-Amerikanen voor de Democratische presidentskandidaat. Als dat cijfer lager uitvalt hebben de Democraten geen schijn van kans. En nu komt het: uit meerdere peilingen blijkt dat ongeveer 34% van de zwarte Amerikanen Trump steunt.

4. It’s The Economy, Stupid

De Amerikaanse economie doet het geweldig. Het percentage werklozen is zelden zo laag geweest – we hebben het over het laagste cijfer in 50 jaar. De aandelenmarkten blijven maar stijgen. De werkloosheid onder Afro-Amerikanen is nooit lager geweest, hetzelfde geldt voor de werkloosheid onder Hispanics én onder vrouwen.

Kortom, de Amerikaanse economie is niet slechts “goed bezig,” het gaat beter dan ooit. En dat komt voor een heel groot deel door het beleid van Donald Trump. Kiezers mogen zijn gedrag af en toe — of zelfs continu! — afkeuren, maar uiteindelijk draait het toch allemaal om de inhoud van de eigen portemonnee.

5. Democraten Zijn Knettergek

De nieuwe gezichten van de Democratische Partij zijn een paar vrouwen… die totaal, maar dan ook echt totaal, knettergek zijn. Natuurlijk, deze vrouwen zullen niet de presidentskandidaat van de Democratische Partij zijn, maar dat maakt niet uit. Sanders, Warren en Biden zullen allemaal naar beneden getrokken worden door Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar en Rashida Tlaib. Ze zijn namelijk de toekomst van die partij: knetterlinks, knettergek, knettercommunistisch, en knetterantisemitisch. Met name Biden en Warren zullen zich een beetje van hen proberen te distantiëren in de nationale campagne, maar dat gaat ze niet lukken.

Zin in 2020? Ik wél! Laat die tweede Trump overwinning maar komen. Ik kan niet wachten.