Macron woest op Israëlische agenten! ‘Respecteer de regels zoals ze zijn!’

De Franse president Macron heeft het aan de stok gekregen met Israëlische agenten in de Sint-Annakerk. Sinds 1856 – na schenking door de Ottomanen – is dit Frans grondgebied in het hartje van Jeruzalem. In het verleden moest president Chiraq ook niks hebben van Israëlische agenten, maar nu gaat ook Macron tekeer tegen de agenten. Ze hebben daar niks te zoeken aldus Macron!

De Franse president is net zoals onze Koning Willem-Alexander op bezoek in Israël voor de herdenking van de Holocaust. Dit is het vijfde jaar dat de World Holocaust Forum bestaat, en dus stilstaat bij de verschrikkingen van Shoah/Holocaust.

Macron woest op Israelische politieagenten bij Franse kerk in Oude Stad Jeruzalem. Wil geen Israelis daar want Frans grondgebied https://t.co/hqfsfjRGrl — Joop Soesan 🇮🇱🇳🇱 (@JoopSoesan) January 22, 2020

Voor Macron was dit ook dé gelegenheid om een speciaal stukje Frans grondgebied op te zoeken. Echter toen hij de kerk wilde betreden, stonden de Israëlische agenten erop dat zij hem vergezelden. Echter was Macron hier niet van gediend, hij heeft zijn eigen veiligheidsmensen. Bovendien is dit Frans grondgebied, en volgens Macron wisten die agenten dondersgoed hoe de regels in elkaar steken. Ze hebben er volgens hem niks te zoeken.

De toch al niet zo geliefde Macron scoort hiermee natuurlijk weer weinig goodwill. Slechte pr voor een president zonder rooskleurige toekomst. Wellicht had Macron – of iemand van zijn staf – dit vooraf beter kunnen regelen. Want dit is natuurlijk enorm slechte reclame.

