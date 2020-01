Mark Rutte sluit zich aan op drugsmarkt: Helft VVD’ers voorstander van liberaler drugsbeleid

Er was de afgelopen week veel te doen over het D66-voorstel om de drugsmarkt te reguleren. En hoewel de plannen van D66 voorlopig nauwelijks kans van slagen heeft, is het wel een veelbesproken onderwerp binnen de politieke partijen en hun achterban. Zo is bijna de helft van de VVD-kiezers een voorstander van een liberaler drugsbeleid.

Ooit was de VVD nog een voorstander van ‘niet doorsnuiven doorschuiven maar aanpakken’. Inmiddels lijkt bijna de helft van hun achterban van de liberalen juist rode oortjes te krijgen van een goede snuiffuif.

Uit een recent onderzoek van Maurice de Hond blijkt dat de helft van de VVD-kiezers het eens is met de drugsdeal van Rob Jetten (D66). Deze pleitte eerder deze week om meerdere soorten drugs zowel soft-drugs als hard-drugs, te decriminaliseren, ofschoon te liberaliseren, om het even in VVD-bewoordingen samen te vatten.

Dat niet elke Nederlandse kiezer zo vrijzinnig denkt over drugsgebruik, blijkt ook uit de onderzoeksresultaten van De Hond. Vooral stemmers op 50PLUS hebben schoon genoeg van alle lachgasballonnetjes: 75 procent van de senioren wil juist dat de overheid nog strenger zal gaan optreden tegenover drugsgebruikers en dealers. Om even het verschil in kaart te brengen: 85 procent van de D66’ers geeft aan weleens een pilletje te willen slikken met Rob Jetten.