Met de woningmarkt komt het voorlopig nog niet goed! ‘Grote omslag is nodig’

Het blijft een enorm hoofdpijndossier voor Nederland: de woningmarkt. Een interview met een woningmarkt-econoom in de Telegraaf stemt ons weinig optimistisch. Er moet enorm veel veranderen voordat we mogelijk eindelijk echt veranderingen kunnen verwachten. Tot dan blijven we in een sleur zitten waar we nu al enkele decennia inzitten.

Het kernprobleem van de woningnood is niet zo moeilijk te raden: dat is het tekort aan woningen. Vorig jaar stond de teller op bijna 300.000 woningen te weinig. Bizarre aantallen om te horen natuurlijk. Het dieptepunt van de huizencrisis hebben we gehad, althans dat is wat men vertelt. Toch moet men om een huis te kopen met meer vermogen aankloppen dan dat nodig was tijdens de hoogtijdagen van de huizencrisis.

Het huidige tempo van bijbouwen is in lijn met de geplande doelstellingen van de Nationale Woonagenda. In 2017 werden er 73.000 huizen bijgebouwd en in 2018 zo’n 80.000. Met het huidige tempo van bijbouwen – wat dus op schema zou liggen – komen we over 10 jaar alsnog 200.000 woningen tekort.

Op dit moment bouwen we dus, maar het is bij lange na niet genoeg om de vraag aan te kunnen. De overheid zal met een ander beleid moeten aankomen om de woningmarkt te doen veranderen. De Telegraaf ziet wel iets voor beleid wat speculatie in de woningmarkt tegengaat, wellicht iets om eens te proberen?