Mosterd na de maaltijd: Politievakbond bezorgd over toename minderjarige daders

Politievakbond ACP zegt zich ernstige zorgen te maken over het grote aantal minderjarigen dat tijdens de jaarwisseling is aangehouden. Alleen al in Utrecht werden 23 minderjarigen aangehouden.

“Het is een forse groep jonge kinderen dat is aangehouden. Er zitten er veel onder de 16 jaar bij. Dat is zorgwekkend”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp tegenover De Telegraaf. “Met zo’n nieuwe groep is de kans groot dat het nog jarenlang zo door kan gaan. Ik ben daarom erg benieuwd waarom dit soort jongeren zich zo laat gaan. Waar worden ze door gedreven?”

De ACP pleit opnieuw voor het verbod op het knalvuurwerk:

“Je voorkomt hiermee niet alles. Het vuurwerk afsteken en los gaan tijdens oud en nieuw is een soort gewoonte geworden. Daar kun je niet zomaar mee ophouden. Je hebt daar een lange adem voor nodig.”