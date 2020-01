Na Volkswagen nu ook Mitsubishi Duitsland verdacht van sjoemelsoftware

Het miljardenschandaal waar Volkswagen tegenwoordig om bekend staat, lijkt zich te herhalen. Dit keer is Mitsubishi, óók in Duitsland, verdacht van sjoemelsoftware bij dieselmotoren. Tijdens emissietests zorgt de software voor een véél rooskleuriger beeld over de uitstoot.

Mitsubishi wordt verdacht van gesjoemel met de uitstootwaarden en vestigingen in Frankfurt, Hannover en Regensburg werden doorzocht. De Duitse openbare aanklager ruikt bloed en zegt een diepgaand onderzoek te willen gaan voeren bij de Japanse autofabrikant.

Naast de vestigingen van Mitsubishi zijn ook toeleveranciers aan de beurt. Continental en Denso worden tegelijkertijd onderzocht. Er wordt dus een behoorlijk groot net uitgeworpen door de openbare aanklager.

Mitsubishi zei al eens eerder fouten te hebben gemaakt bij uitlaatgastests. Maar toen leek er geen sprake te zijn van sjoemelsoftware, al werd er wel gelogen over cijfers richting de consument. En eigenlijk verbaast het mij niet dat ook Mitsubishi dit zou hebben gedaan. Ook niet als het pas in gebruik werd genomen nádat het schandaal van Volkswagen bekend werd. Zulke grote bedrijven en mensen aan de top die hierover beslissen, lijken mij een rationele kosten- en baten-analyse te maken. Als zij tot de conclusie kwamen dat een boete, schikking of forsere straf minder schadelijk is (financieel gezien) dan zolang mogelijk iedereen voor blijven liegen en de winst die dat oplevert, dan denk ik dat ze makkelijk voor de tweede optie kiezen.

En niet omdat ze ergens een stereotype jaren ’80-film ceo zijn, maar omdat ze ervan overtuigd zijn dat zulke afwegingen moeten worden gemaakt, want anders slokt hun concurrent ze op. Waar waarschijnlijk van wordt uitgegaan dat die allang hetzelfde doet of had gedaan.