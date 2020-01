Nieuw dieptepunt bereikt bij debiele winactie: ‘weiger vaccin tijdens zwangerschap, win een blender’

Eva van Zeeland, blijkbaar ook bekend als ‘Miss Natural Lifestyle’, heeft zich de woede van normaal nadenkend Nederland op de hals gehaald. Deze ‘vruchtbaarheidscoach’ is samen met blender-producent Versapers een campagne gestart om aanstaande moeders geen vaccin te laten nemen tijdens de zwangerschap. De prijs die je met dit debiele idee kunt winnen? Een blender…

Zonder ook maar enige expertise op het gebied van medicijnen, biologie, pathologie en blenders, durft ze een win-actie op touw te zetten die zwangere vrouwen aanmoedigt om zich niet te laten vaccineren, in ruil voor een blender. Ze riskeert daarmee niet alleen de levens van die ongeboren kindjes omwille van een ‘experiment’ (dat, als je de voorwaarden leest, verdacht veel wegheeft van een scam), maar ook de levens van andere kinderen en mensen in de omgeving van zo’n kind.

Want ja, leuk en aardig dat je met ‘een leuke actie’ een discussie aan wilt zwengelen, maar het gaat hier wel om de publieke gezondheid. Mochten ‘Miss Natural Retard’ en dat blenderbedrijf er dus naast zitten, dan ben ik benieuwd wat ze dan gaan doen! Want een ‘oeps, sorry!’ zal niet echt voldoende excuses zijn als een paar van die kinderen ziek worden, een kinderdagverblijf aansteken, een epidemie veroorzaken en de pijp uitgaan.

Aan de andere kant heb je dan natuurlijk wel een mooie (rode, zilveren of fuck you met je voorkeur als die kleur niet meer beschikbaar is) blender. Kost een paar dooie kinderen maar heb je ook wat!