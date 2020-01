NRC analyseert even de psyche van rechts: ‘allemaal enge proto-nazi’s’

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het toch kan dat de wereld niet linkser is geworden na de crisis van 2007? Een flink aantal linkse mensen (en de NRC) snapt maar niet hoe het toch kan dat de rest maar niet wil zien dat zij gelijk hebben. Hebben zij zelf misschien ongelijk? Nee het ligt vast aan de psychische gesteldheid van andersdenkenden!

Bij NRC zijn ze niet vies van kinderachtige pogingen om ‘rechts’ te framen. Maar dat doe je natuurlijk wel het liefst met énige vorm van onderbouwing, ook als die bij nader inzien compleet wankel blijkt en je frame-poging te doorzichtig maakte:

“Boven een eerdere versie van dit artikel stond de kop ‘De psyche van rechts’.“

Voor dit stuk ‘rechts=nazi’ wordt het boek The Authoritarian Personality (1950) van Theodor Adorno van de plank gehaald. Al bij de introductie wordt de gigantische blinde vlek voor de ironie van deze uitspraak niet herkend:

“Of het nu gaat om het verspreiden van leugens of desinformatie, het wantrouwen tegen de ‘linkse intellectuelen’, of het claimen de échte democraat te zijn die het volk vertegenwoordigt – Adorno leek alle trucjes uit het handboek van populistisch-rechts al doorzien te hebben.”

Die trucjes zijn blijkbaar ook in de handboeken van PvdA’er Frans Timmermans en van D66 belandt. Toch niet zo exclusief voor ‘populistisch-rechts’ dus. Maar snel verder! Want Adorno had het over de gevaren van fascisme en over het proberen de psychologische kenmerken van fascisten te kunnen herkennen. Dan moeten we niet blijven hangen in het feit dat het artikel in de titel in eerste instantie over ‘rechts’ sprak en het tot nu toe eigenlijk alleen maar over ‘radicaal-rechts’ en ‘populistisch-rechts’ is gegaan. Termen die in het hele artikel overigens totaal niet worden gedefinieerd, maar die de lezer zonder problemen op één hoop mag gooien. Want Trump, Brexit/Johnson, Baudet, Orbán, anti-immigratie- en soundbite-politiek is allemaal ‘radicaal-rechts’ en proto-nazi.

En NRC gooit er voor het gemak ook even een ‘migrant=Joden in WO2-vergelijking’ tussendoor, leuk!

“De nostalgie naar de eens glorieuze natie wordt nu vooral gevoed door de Europese integratie.”

Ja, omdat van daadwerkelijke integratie geen sprake is en er van mij verwacht wordt dat ik een Somalische statushouder, die na tien jaar nog geen woord Nederlands spreekt, als Nederlander of Europeaan beschouw.

“Antisemitisme speelt weliswaar nog altijd een rol – zie de verdachtmakingen aan het adres van George Soros – maar wordt overstemd door islamofobie en een paranoïde angst voor ‘omvolking’.”

Ah ja, kritiek op de politieke invloed die de Joodse George Soros, met z’n geld via z’n ngo’s, uitoefent op politiek beleid van landen staat gelijk aan antisemitisme. Triest hoor. Maar vlug door naar het labelen van anti-immigratie sentiment als ‘islamofobie’ en een ‘paranoïde angst voor omvolking’! Of iets ‘een fobie’ of ‘paranoïde angst’ noemen verder moet worden onderbouwd, omdat dat best wel heftige verdachtmakingen zijn? Dat hoeft niet bij de NRC!

“De radicale islam vormt, anders dan de Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, een reëel gevaar in de hedendaagse samenleving, maar de angst ervoor wordt uitgebuit en gericht op onschuldige burgers. Zoals de geassimileerde Jood ervan verdacht werd in het geheim zijn rituelen uit te voeren, zo worden Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond er vandaag van verdacht slechts in woord democraat te zijn.””

Ja raar man met al die Syriëgangers, IS-strijders, Erdogan-stemmers (in Nederland), criminelen, gelukszoekers en getrainde slachtoffers… Wat een triest en misselijkmakende poging tot framen zeg…