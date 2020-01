Onderzoek moskee financiering – Tweede Kamer sleept moskeebestuur voor de rechter

Het bestuur van de AlFitrah-moskee in Utrecht Overvecht is door de Tweede Kamercommissie, die onderzoek doet naar financiering van moskeeën in Nederland, voor de rechter gesleept. De moskee weigert namelijk mee te werken en inzage te geven!

De AlFitrah-moskee is de eerste die voor de rechter moet verschijnen. De advocaat die de belangen van AlFitrah verdedigt schetst (natuurlijk) een heel ander beeld. Het moskee-bestuur zou namelijk niet uit onwil de documenten niet verstrekken. Het FIOD (Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst) zou in 2016 alles al hebben meegenomen, waardoor het moskee-bestuur niet eens wat zou kúnnen overhandigen als ze dat wilden. Beetje raar om je enige/originele exemplaar aan de overheid te geven zonder eerst ook maar iets van een kopie of scan te maken, of niet?

Als dat zo is dan staat de overheid natuurlijk weer mooi in z’n hemd. Dan heb je het ene overheidsorgaan dat moet concurreren met het andere overheidsorgaan, terwijl ze elkaar juist zouden moeten versterken. Maar de advocaat slingert nog een paar argumenten in de mix. Het is namelijk ook ‘een principekwestie’ en hij haalt godsdienstvrijheid en het recht op vereniging er ineens bij!

“In dit specifieke geval acht ik het verzoek disproportioneel en een impliciete inperking van de vrijheid van godsdienst. Het heeft er alle schijn van dat de commissie bezig is met een ‘fishing expedition’. Bij AlFitrah is niets concreets gevonden wat een dergelijk verregaand onderzoek noodzakelijk maakt.”

Een rapport van vorig jaar laat echter zien dat er wel degelijk van alles aan die moskee mankeert en dat het niet meer dan redelijk is dat de Tweede Kamercommissie documenten opvraagt. En hoewel de advocaat een dappere poging doet om het opvragen van fiscale documenten als ‘selectieve politieke krampachtigheid’ te bestempelen ‘als het om islamitische instellingen gaat’, doet dat niets af aan het feit dat die documenten aan kunnen tonen of de moskee door ongure landen/organisaties wordt gefinancierd of niet.

Want als er inderdaad ongure geldstromen blijken te bestaan richting die moskee, dan is dat een kwestie van financiering van een politieke ideologie die haaks staat op de Nederlandse normen en waarden. En dan kun je ‘godsdienstvrijheid’ roepen wat je wil, dat gaat je dan niet meer redden!