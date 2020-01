Ontzettend dom! Ouders van Syriëganger stuurden ‘huishoudgeld’ op, staan nu voor rechtbank: financiering terrorisme

Ongelofelijk! Ouders van Syriëganger Hafida stuurden jarenlang ‘huishoudgeld’ op naar Syrië, via allerlei tussenpersonen. Totaal verbaasd dat ze nu door Justitie worden aangepakt, zeggen ze: “Ik ben tegen alle terroristen. Dat geld was niet voor hen. Het geld was voor mijn dochter en haar kinderen. Om kleren te kopen en om uit Syrië weg te komen.”

Het echtpaar, beide 65 jaar, heeft sinds ongeveer 2013 zo’n 4.500 euro overgemaakt naar hun minstens net zo naïeve dochter. Zo nu en dan werd er nog ‘geverifieerd’ dat het geld goed terecht kwam, want Hafida stuurde soms appjes van de nieuwe kleren die ze had gekocht.

Hartstikke leuk en aardig allemaal, maar hoe the fuck haal je het in je hoofd om geld op te sturen naar iemand die feitelijk onderdeel is van een terroristische organisatie? En dan ook in de veronderstelling zijn dat het geld goed terechtkomt… Want ja, op het de rug toekeren naar de samenleving, de massagraven, de onthoofdingen en het starten van een internationale terreurcampagne na, zijn die jongens eigenlijk best wel betrouwbaar! Er staat toch in de betaalomschrijving: ‘voor kleren voor Hafida’? Dan moet je er geen AK’s en bomvesten van gaan kopen!

En kennelijk is dit geen geïsoleerd geval. ‘Tientallen’ familieleden hebben sinds 2011 verschillende bedragen overgemaakt, wisten niet dat het strafbaar was, en waren blijkbaar compleet in de veronderstelling dat het geld ook daadwerkelijk goed terecht zou komen. Man man man… Maar goed, de rest van Nederland smijt ook miljoenen over de balk voor de seksfeestjes van Oxfam Novib of als er weer één of andere Serious Request-actie ergens opduikt.