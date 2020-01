Oorlogsgebied Den Haag Centraal: zeker honderd partycrashende Eritreeërs raken slaags met politie

Den Haag Centraal werd gisteravond omgetoverd tot een oorlogsgebied. Een evenement van, voor én door Eritreeërs liep volledig uit de hand toen zo’n 100 tot 150 jonge Eritreeërs zonder toegangskaartje naar binnen wilden. Toen ze werden geweigerd maar tóch naar binnen glipten, brak er geweld uit!

Lees je het artikel van de Telegraaf dan lijkt het om een stom uitgaansrelletje te gaan: ‘Vier agenten raakten gewond’ en ‘Bij de ongeregeldheden zijn vier personen aangehouden’ omdat ‘Het feest werd stilgelegd nadat enkele bezoekers zonder kaartje naar binnen kwamen’. Daarna wordt wel gesproken over de 100 tot 150 man grote groep, en dat enkelen van hen met bijtwonden door ambulancepersoneel zijn behandeld.

Pakken we echter het Voorburgs Dagblad of zelfs Hart van Nederland erbij, dan zien we toch een iets andere situatie! Zalencentrum Kristal aan de Wegastraat in Den Haag blijkt af te zijn gehuurd door Eritreeërs (geen woord hierover bij de Telegraaf). Meer dan honderd Eritrese jongeren komen op het feest af, worden geweigerd omdat ze geen kaartje hebben en proberen tóch binnen te komen. Een aantal van hen is het gelukt, waardoor de beveiliging het feest stillegt. Mensen die wél een kaartje hadden werden hierdoor boos, ze hadden immers netjes betaald voor een feest.

Ondertussen had de beveiliging de politie gebeld, die zich inmiddels voor het zalencentrum verzamelde. De Eritreeërs werd gevraagd te vertrekken en zochten ruzie met de politie. Die trokken wapenstokken en lieten politiehonden los op de boze menigte! Ondanks deze actie weigerden deze mensen te vertrekken en ze begonnen zelfs vernielingen aan te richten en met stenen naar de politie te gooien!

Voor het rustige deel van de Eritreeërs, dat wél naar de politie luisterde, zijn uiteindelijk op verzoek van de politie treinen ingezet vanaf Den Haag Centraal. Dat station heeft namelijk geen nachttreinen, wat op zo’n moment alleen maar voor meer frustratie zorgde, omdat zij eerst niet weg konden en tot overmaat van ramp ook nog eens door de politie afgeschermd werd voor de boze menigte.

Op zich prima opgelost door de politie, maar wát een toestand om mee te dealen! En waar ging het nou allemaal over? Geen kaartje willen kopen en de boel liever besodemieteren…