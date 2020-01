‘Opnieuw ‘Hollandse’ liquidatiegangster opgepakt in het buitenland, deze keer in Istanbul!’

De Turkse politie in Istanbul heeft het politieapparaat in Nederland een goede dienst bewezen. In Istanbul werd de 38-jarige moordverdachte Cengiz A. uit Rotterdam gearresteerd. A. stond als hoofdverdachte hoog op de Nationale Opsporingslijst vanwege een liquidatie in Rotterdam in 2014.

In september 2014 bezocht de vuurwapengevaarlijke Cengiz A. afgeladen vol eettentje aan de Mathenesserweg in Rotterdam. Eenmaal binnen schoot hij, op klaarlichte dag, in koelen bloede de Amsterdamse Hamdi Bilir dood. De aanleiding van de moord zou een conflict in het criminele circuit zijn geweest.

Na zijn schietdaad sloeg A. op de vlucht en wist vijf jaar lang uit handen van politie en justitie te blijven, totdat Turkse media vandaag berichtten over zijn arrestatie.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam laat bij monde van woordvoerder Ernst Pols tegenover De Telegraaf weten dat druk wordt uitgezocht of berichtgeving van de Turkse media over de arrestatie van A. klopt.

Ernst Pols:

“Hij zou zijn opgepakt met zes anderen voor een moord in Turkije. Als het klopt, betekent het dat de kans klein is dat hij naar Nederland komt. Turkije levert al nauwelijks of niet uit en al helemaal niet als de persoon daar wordt verdacht van een levensdelict. We zijn het nu aan het uitzoeken.”

Volgens het Turkse medium Haberturk runde A. een goedlopende horecazaak in de Turkse metropool Istanbul. Hoe de moordverdachte jarenlang uit de handen van de politie heeft kunnen blijven, terwijl hij al die tijd wel deel uitmaakte van het openbare leven, is vooralsnog een raadsel.

Volgens Haberturk werd de schietgrage horecabaas herkend aan zijn tatoeages. De man met de bijnaam ‘Cengo’ heeft twee opvallende tatoeages op zijn rechterarm. Op een van de tatoeages zou de toepasselijke tekst ‘You Hit Me, I Hit You’ prijken.