Paniek om Coronavirus! CDA eist antwoorden: ‘Wat gaan wij doen?’

De paniek rondom het Coronavirus lijkt nu compleet, buurland Mongolië wacht niet langer af wat de Chinezen gaan doen en sluit preventief haar grens. Nu is het wachten op Wilders die gaat roepen om de grenzen te sluiten! In China zijn de autoriteiten in rap tempo bezig met de bouw van noodziekenhuizen om de besmette mensen te behandelen, ondertussen maakt het CDA zich zorgen om de veiligheid van Nederlanders!

Op dit moment zijn de Chinezen een gigantisch noodziekenhuis uit de grond aan het stampen in Wuhan, de stad die compleet is afgesloten van de rest van de wereld. Mongolië heeft ook besloten om direct maatregelen te nemen. Auto’s en voetgangers kunnen en mogen de grens niet meer oversteken, ook sluiten ze de scholen en universiteiten tot maart. Dit alles om een uitbraak van het virus in Mongolië te voorkomen.

Ondertussen maakt het CDA zich ook zorgen. De Nederlandse overheid heeft zich tot nu toe nog niet echt uitgelaten over Nederlandse burgers die in het rampgebied zitten. Terwijl andere westerse landen wel al maatregelen hebben genomen. De Fransen en Amerikanen halen hun burgers actief terug uit de besmette gebieden, het CDA wil dat wij als Nederland zijnde ook maatregelen nemen.

Er zijn nog steeds Nederlanders die op dit moment vertrekken op vakantie naar China, dit voornamelijk omdat bij annulering van de vakantie er geen geld terug gevraagd kan worden. En zoals we allemaal weten zijn Nederlanders nogal gesteld op hun centjes, wellicht niet de meest verstandig houding.