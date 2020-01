Pieter Omtzigt bijt zich vast: ‘Wel 14.000 huurders blijken wél recht te hebben op huurtoeslag, krijgen het nog steeds niet!’

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft zich vastgebeten in een nieuw dossier. De Belastingdienst wil ten onrechte teruggevorderde huurtoeslag niet teruggeven, ondanks dat zelfs de Hoge Raad de 14.000 gedupeerden in het gelijk stelde! Omtzigt gaat nieuwe vragen stellen.

In het Twitterdraadje, hier geplaatst door Pieter Omtzigt zelf, is het hele dossier in vogelvlucht, maar met de nodige onderbouwing, te volgen. Hij vertelt ons het volgende:

Een clubje van een paar honderd mensen bleek te zijn gedupeerd door de Belastingdienst. Die had namelijk hun huurtoeslag ingehouden, teruggetrokken en teruggeëist. Ten onrechte, volgens deze mensen, die de huurtoeslag nodig zeggen te hebben om van rond te kunnen komen. Zij stappen dan ook naar de rechter. Na eindeloos procederen komt de zaak dan uiteindelijk bij de Hoge Raad voor te liggen. Die deed uiteindelijk uitspraak in het voordeel van de gedupeerde huurders. Door deze uitspraak kregen nog zo’n 14.000 mensen zogenaamde ‘verworven rechten’. Hierdoor konden zij ook aanspraak maken op de van hun teruggevorderde huurtoeslag.

Ook zij hebben de huurtoeslag nodig om van rond te kunnen komen. Maar ondanks de duidelijke uitspraak van de Hoge Raad, weigert de Belastingdienst het teruggevorderde bedrag terug te storten! De hele oorzaak van het probleem komt namelijk doordat huurders, door het in één keer ontvangen van een flink bedrag, ineens geen huurtoeslag meer zouden mogen ontvangen. En door die nieuwe status zouden zij, op basis van een compleet andere wet, geen verworven rechten vanuit hun ‘oude status’ mee mogen nemen.

En het meest frappante is nog wel dat de Belastingdienst tot halverwege 2017 nog wél volgens de juiste toepassing van de wet opereerde en verworven rechten toekende bij zulke gevallen. Er moet dus haast wel iets in het beleid zijn veranderd. Volgens de Belastingdienst was dat niet zo, maar op basis van opgevraagde documenten blijkt wel degelijk dat ze wisten dat ze de bedragen terug moesten storten. Toch lijkt er nog niet veel schot in de zaak te zitten. Pieter Omtzigt voert de druk op en stelt nieuwe vragen!