Pijnlijk! Bijna 30 procent Nederlanders twijfelt aan klimaatverandering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat toverde gisteren een nieuw rapport tevoorschijn, getiteld: ‘Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019′. Het is een onderzoek onder net geen 2500 respondenten, waaruit blijkt dat zo’n 30 procent behoorlijk twijfelt aan klimaatverandering of er zelfs helemaal niets van gelooft.

72 Procent van de ondervraagden meent dat er sprake is van klimaatverandering. 67 Procent (van die 72 procent) denkt dat de mens hier (deels) verantwoordelijk voor is. Slechts 7 procent gelooft er hélemaal niks van en 21 procent heeft toch wel serieuze twijfels over of er sprake is van klimaatverandering.

Waar de Nederlander dus maar moeilijk te motiveren valt om daadwerkelijk al die klimaatrapporten te gaan lezen en de onderliggende methoden en werkwijzen te doorgronden, werkt de propaganda eromheen in ieder geval wél als een tierelier! De meerderheid denkt dat we als land goed op weg zijn. 37 Procent schat Nederland als middenmoot van alle Europese landen in en 25 procent denkt zelfs dat we koploper zijn. Energieleveranciers lachen zich al helemaal de ballen uit de broek bij het volgende: Nederlanders schatten dat 26 procent van ons totale energieverbruik in Nederland, komt van groene stroom! In 2018 was dat in werkelijkheid slechts 7,4 procent.

Als er iets is wat dit rapport bewijst, is het wel dat we heel veel kennis dénken te hebben, goed bezig dénken te zijn en de situatie goed in dénken te kunnen schatten. Maar daadwerkelijke feiten lijken ons niet te bereiken of niet zo te boeien. En dat terwijl beleid rondom dit thema behoorlijke kosten met zich mee gaat brengen en ingrijpende gevolgen kan gaan hebben. Raar toch?