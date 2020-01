‘Politie was agressiever dan normaal’ – Kneuzenclubje Extinction Rebellion gearresteerd wegens onaangekondigd protest

Bloedirritante klimaatactivisten zijn het, die lui van Extinction Rebellion. En dat bewijzen ze ook dit keer weer door onaangekondigd te gaan protesteren bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag, om daarna te gaan zitten janken dat de politie ze arresteert.

We kennen deze milieugekkies natuurlijk van het ‘met z’n allen doen alsof je dood bent’-protest. Denk je lekker te kunnen winkelen, tref je ineens een soort reconstructie van een zombie-epidemie aan in je stad. Voor extra effect smeren ze zichzelf dan ook nog eens onder met nepbloed. Oh en het opruimen doe je maar lekker zelf.

Maar goed, naar de actualiteit in Den Haag! Dertig demonstranten zijn uiteindelijk opgepakt en zijn minstens net zo vervelend als die dood-fakers uit de vorige alinea. Het vervelende aan deze lui is echter dat Extinction Rebellion, of in ieder geval deze tak van die club, het schreeuwen om aandacht nu over een andere boeg lijkt te gaan gooien. Dat komt door deze zin:

“Een woordvoerder van de milieugroep vindt dat de politie agressiever optrad dan bij vorige protestacties. Hij wil de beelden die zijn gemaakt terugkijken om het optreden van de politie goed te beoordelen.”

Ze hebben vaker geprotesteerd en weten heus wel dat ze daar een vergunning voor moeten aanvragen. Door dit soort fratsen lijkt het er meer op dat ze uit zijn op het uitlokken van disproportioneel politiegeweld, zodat ze daarna het slachtoffer kunnen gaan spelen, compensatie eisen en naar de rechter stappen. Lekker wat media-aandacht genereren en de belastingbetaler draait op voor de kosten. Kinderachtig gedoe.