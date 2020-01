Pure oplichting! Geld voor voorlichting depressie verdwenen in zakken management

Grootste plannen waren het! Voorlichting over depressie middels een Depressiegala, langsgaan met lespakketten bij 500 scholen, én er zou geld gaan naar depressie-onderzoek en een jongerenorganisatie. Het subsidiegeld en de opbrengsten van de gala’s zijn grotendeels verdwenen in de zakken van de directie en het management.

De Mental Health Foundation (MHF) kreeg 350.000 euro subsidie van het ministerie van Volksgezondheid. Daarvoor zouden ze (voor het vijfde jaar op rij) een gala organiseren, specifiek voor jongeren. Deze voorlichtingscampagne zou ook (eenmalig) worden uitgezonden, zodat een groot publiek zou worden bereikt en iedereen kon doneren. De tickets waren 50 euro en er werd een blik BN’ers losgetrokken om mee te helpen met de inzameling.

Met de opbrengst zou een onderzoek worden opgezet/gesteund, zou er depressievoorlichting worden gegeven op 500 scholen en er zou zelfs een lespakket worden ontwikkeld. Onderzoek door Nieuwsuur wijst nu uit dat er vrij weinig terecht is gekomen van al die plannen, maar dat het geld wél is verdwenen!

De directeur ving mooi 89.000 euro voor de uitvoering van het (gefaalde) schoolproject en het gala. Managers streken een aardige 55.000 euro per manager op en verder ging er geld naar sprekers, gastvrouwen, catering, deskundigen en locatiehuur.

En de opbrengst van het gala dan? Tickets en donaties leverden zo’n 50.000 euro op. Daar ging geen cent van naar het onderzoek, want productiehuis Skyhigh, die de televisie-uitzending verzorgde, moest ook worden betaald. De KRO-NCRV, waar het gala op te zien was, heeft van de NPO óók geld ontvangen. Lekkere werkverschaffing zo!

Met dit soort fratsen twijfel je toch bij zo’n beetje ieder goed doel of goedbedoelde actie? En wat misschien nog wel het ergste is, is dat het ministerie van Volksgezondheid iedere uitgave en kostenpost van begin tot eind heeft gevolgd. Was allemaal prima in orde! Het is toch belachelijk?