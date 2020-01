PVV Den Haag komt aandacht te kort: ‘We boycotten raadsessie omgangsvormen’

De stoere PVV fractie in Den Haag zal komende vrijdag de raadsessie rondom ‘omgangsvormen‘ boycotten. Ze willen zich niet laten ‘beknotten’. Zo probeert de PVV het te framen alsof ze worden geterroriseerd door de gedachtepolitie. Want de fractie is van mening dat als ze het woord neger willen zeggen, dat ze dat dan ook gewoon doen.

De fractie zit niet te wachten op een sessie rondom omgangsvormen, vandaar dat ze de media maar opzoeken. Ze hadden ook gewoon niet kunnen komen opdagen zonder hier een al te groot probleem van te maken. Maar ja, het blijft de PVV…

In zijn kerstoverpeinzingen zegt Remkes ook dat zulke uitlatingen uit het vergaderverslag zouden moeten worden geschrapt. Dit gaat ons allemaal veel te ver. De vrijheid van meningsuiting stopt niet waar de gekwetstheid van een ander begint.”

Remkes vindt deze sessie vooral belangrijk omdat politici in de gaten moeten hebben wanneer burgers zich mogelijk geschoffeerd voelen. Uiteraard een uiterst vaag iets van Remkes, want iedereen kan zich geschoffeerd voelen vanwege werkelijk alles. Remkes probeert gewoon wat deugpuntjes te sprokkelen en ondertussen de sfeer binnen de raad een beetje te verbeteren. De PVV zit hier niet op te wachten. ,,En dat zegt de man die als voorzitter van de landelijke stikstofcommissie ons land kapot maakt? Nee, dat kan ik niet los van elkaar zien. Remkes wil met zijn brief vooral partijen als de onze beknotten.” Eigenlijk komt het erop neer dat de PVV gewoon graag het woord ‘neger’ wil blijven gebruiken in de raad. Weten we dat ook weer. ,,Voor heel veel negroïde mensen is de term ‘neger’ helemaal niet beladen. Zij zijn heel trots op wie ze zijn. Op hun afkomst. Ik heb ook helemaal niks naars over ze gezegd. Jij stelt dat het woord in het maatschappelijke verkeer al zeker twintig jaar niet meer wordt gebruikt, maar daar heb ik nog nooit van gehoord.”