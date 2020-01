Robert Oey – ja, die van Femke Halsema – weigert taakstraf uit te voeren!

Oei, die Oey toch. Zijn naam is al verguisd doordat hij een harteloze vader bleek. Nu weet hij weer het nieuws te halen – en daardoor zijn vrouw weer in een benarde positie te brengen. Oey is verzet zich tegen zijn opgelegde taakstraf. Dit hebben bronnen verteld en ook het OM in Haarlem bevestigt dit.

Zo blijft de soap doormodderen, wat uiteraard voor Halsema niet bepaald fijn is. Op de een of andere manier weet die Oey zich niet even normaal te gedragen. Omdat Oey in verzet is gegaan tegen zijn straf zal er binnenkort weer een openbare hoorzitting zijn. Wat betekent dat Oey de komende tijd nog veel meer negatieve aandacht over zijn gezin creëren.

„Het klopt dat de heer Oey in verzet is gegaan tegen die beslissing van de officier van justitie”

Halsema heeft zich in allerlei bochten moeten wringen om alles wat krom was, recht te praten. We wisten al dat haar man een totale kneus was, maar hij blijkt ook nog eens ontzettend dom te zijn. Waarschijnlijk voelt hij zich te goed voor deze taakstraf en weigert hij zijn handen vuil te maken.

Binnenkort horen we meer over de Oey-affaire, want het is nog lang niet afgelopen.