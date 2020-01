Roderick Veelo gaat los: ‘Het meest laffe en debiele asielbeleid is het Nederlandse. Wat een land!’

RTL is tegenwoordig, helaas, in handen van politiekcorrecte uilskuikens die nauwelijks te onderscheiden zijn van hun ‘vakgenoten’ bij de publieke omroep. Gelukkig zijn er zo heel nu en dan uitzonderingen. Namelijk: Roderick Veelo.

Op Twitter maakt Esther van Dijken zich woedend over de aankomende uitzetting van een Yezidigezin. Het gezin woont al negen jaar in Nederland en deed een beroep op de afsluitregeling, ook wel bekend als “het kinderpardon.” Dat gezin is op vrijdag echter in detentie gezet om uitgezet te worden. Van Dijken verbaast zich daarover. “Uitzetting van gewortelde kinderen gaat dus beginnen,” schrijft ze.

Een #yezidi gezin dat al 9 jaar in NL verblijft en een beroep deed op de afsluitregeling het zgn #kinderpardon is vandaag in detentie gezet om uitgezet te worden. Uitzetting van gewortelde kinderen gaat dus beginnen. #kinderrechten #ivrk #gitzwartedag pic.twitter.com/CR4gRYxtTz — Esther van Dijken (@VandijkenE) January 24, 2020

Het is inderdaad opvallend, en eigenlijk gewoon belachelijk. Het systeem moet zo zijn dat mensen maximaal twee jaar in Nederland kunnen wonen alvorens ze een verblijfsvergunning blijven óf uitgezet worden. Het is totaal idioot dat het zo langzaam gaat in Nederland dat gezinnen letterlijk negen jaar in ons land kunnen wonen alvorens definitief antwoord te krijgen.

Zoals Roderick Veelo stelt is dat niet het enige belachelijke aspect van ons asielbeleid:

Het meest laffe en debiele asielbeleid is het Nederlandse: oorlogsmisdadigers en criminele asielzoeker worden niet uitgezet, echte slachtoffers worden eruit getrapt. Wat een land! https://t.co/yTggQlXuie — Roderick Veelo (@RVeelo) January 25, 2020

“Het meest laffe en debiele asielbeleid is het Nederlandse: oorlogsmisdadigers en criminele asielzoeker worden niet uitgezet, echte slachtoffers worden eruit getrapt,” schrijft de RTL-Z man op Twitter. “Wat een land!”

Daar valt weinig op aan te merken. Ons asielsysteem slaat als een l*l op een drumstel — en dat is nog netjes uitgedrukt ook.

En nee, dit betekent niet dat iedereen er maar in moet worden gelaten, Veelo zegt dat niet, en ik ook niet. Waar het om gaat is dat kinderen die negen jaar in Nederland wél worden uitgezet (wat gezien de omstandigheden eigenlijk belachelijk is), terwijl volwassen asociale, halve-terroristen die lak hebben aan onze normen en waarden mogen blijven.

