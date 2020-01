Saneren! Coalitiepartijen eisen einde ‘sjoemelconstructies’ NPO

De vier coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie) willen dat minister Slob de NPO dit keer hárd aanpakt en een einde weet te maken aan de zogeheten ‘sjoemelconstructies’. Bij het maken van Op1 is het productiebedrijf van Jeroen Pauw verantwoordelijk, en het meest recente voorbeeld van zo’n salarisconstructie.

De NPO maakte iedereen die er naar vroeg of er onderzoek naar deed altijd wijs dat dergelijke sjoemelconstructies niet bestonden. In het geval van het onderzoek, gedaan door de Rekenkamer, gaf de NPO bijvoorbeeld aan dat ze niet specifiek vroegen naar de salarissen die door externe productiebedrijven werden onderverdeeld. ‘Daar heeft de NPO geen zicht op’, terwijl het budget van ‘NPO-Jeroen Pauw & team’ ineens driedubbel omhoog moest, want ‘B.V.-ingehuurd-door-NPO-Jeroen Pauw & team’ vroeg drie keer zoveel voor exact hetzelfde programma, mét afnameplicht! Voor de NPO was dat kennelijk geen noemenswaardig feitje en is het héél normaal dat iets ineens 300 procent duurder wordt, zonder verdere verandering.

Toen dat rapport uitkwam was er al ophef en moest de NPO eens kappen met die onzin. Maar Op1 is ruim na die ophef pas op tv verschenen. Wat dus betekent dat ze bij de NPO gewoon maling hebben gehad aan heel die ophef en alle kritiek die daarbij kwam kijken, schaamteloos!

Opvallend is ook het feit dat heel deze salarisconstructie (deels of volledig) mogelijk is gemaakt door Slobs voorganger Sander Dekker (VVD). Door hem heeft de publieke omroep de wettelijke plicht om 16,5 procent van de programma’s door ‘vrije producenten’ te laten maken. Daarbij is waarschijnlijk geen rekening gehouden met deze ‘maas’ om op die manier drie keer zoveel te kunnen vragen als productiebedrijf. Minister Slob wil het percentage vrije producenten zelfs naar 25 procent halen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat Slob méér van dit soort praktijken wil. Als hij toch voorstander blijft en er werk van wil maken, mag ik toch hopen dat hij ook voor iets van een salarisnorm voor die tak gaat pleiten.