Schoft Rutte misbruikt gedupeerden toeslagenaffaire op avond, was vooral bezig om selfies te maken

Gedupeerden van de toeslagenaffaire, wiens halve leven geruïneerd is door de Belastingdienst, waren niet te spreken over het optreden van premier Rutte op die avond. Echt tijd om te luisteren naar al het leed van de slachtoffers had de premier niet, maar wel om een gigaziljoen selfies te maken met de aanwezigen. Ze maakten zich er zichtbaar kwaad over.

Dat premier Rutte een politicus van het hardvochtige soort is, dat weten we natuurlijk al een paar jaar. Bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg, mega-azc’s bouwen in piepkleine dorpen en de belastingen voor zelfs de meest armlastigen met schrikbarende getallen verhogen. Het kan allemaal in het Nederland van de VVD.

Gisteren was weer eens te zien hoe Rutte als een soort PR-robot te werk gaat, zelfs bij iets bijzonder ernstigs als een bijeenkomst voor alle ouders die in het pak genaaid zijn door de Belastingdienst vanwege zogenaamd teveel ontvangen kinderopvangtoeslag. Rutte als vader des vaderlands, die een troostende arm om iedereen heenslaat? Vergeet dat maar, hoor.

Wat we zagen was gewoon Rutte de gewetenloze opportunist. Lekker selfies maken en zelfpromotie uitvoeren. En de slachtoffers gewoon nog maar eens een welgemikte trap na geven. Bij journalisten konden ze alleen maar met opengevallen mond staren:

„Dit was gewoon show. We hebben vooral in kleine groepjes zitten praten met iemand van de Belastingdienst. Het was de bedoeling dat de minister of de premier langs alle tafeltjes zou komen, maar daar hadden ze niet genoeg tijd voor. Rutte was vooral bezig om selfies te maken. Daar ben ik echt boos om! Dat is toch niet de goede uitstraling naar ons als gedupeerden? Ik had ook niet het idee dat we vandaag veel wijzer zouden worden. Inhoudelijke vragen konden niet worden beantwoord. Je kon eigenlijk alleen maar zeggen: ‘Hallo, ik ben Janet en ik ben zielig want ik ben gedupeerd.’

Andere slachtoffers heeft hij gewoon keihard onzin op de mouw gespeld:

“Bij de bijeenkomst vandaag had ik best wel een goed gevoel. Rutte beloofde mij dat hij de verantwoordelijkheid op zich nam en zei het probleem niet los te zullen laten totdat het helemaal zou zijn opgelost. Maar toen ging ik naar buiten en hoorde ik dat hij niet bij het debat in de Tweede Kamer zou zijn. Dat is voor mij toch de omgekeerde wereld.”

Nog een jaar en twee maanden, lui. Dan kunnen we deze rare paljas eindelijk wegstemmen.