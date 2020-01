Sebastian Kurz ist wieder da: Oostenrijkse conservatieven en klimaatpartij slaan handen ineen

De conservatieve ÖVP-leider Sebastian Kurz mag terugkeren als kanselier van Oostenrijk. Met een overweldigende meerderheid (93,2 procent) werd tijdens het congres van de linkse Groenen ingestemd om een groen-rechtse coalitie te vormen. De Groenen partijleider Werner Kogler wordt de vice-kanselier. Het is de eerste keer in de Oostenrijkse geschiedenis dat de Groenen deel uitmaken van een regering.

Kurz liet afgelopen week al weten dat hij met de Groenen een overeenstemming had bereikt over een regeringscoalitie. Echter was er nog een valkuil: de leden van de Groenen moesten tijdens het congres nog wel instemmen met de plannen. Uiteindelijk zag 93,2 procent van de Groenen het wel zitten om de handen in een te slaan met de conservatief-rechtse Kurz en zijn ÖVP.

Ich gratuliere @WKogler und den @Gruene_Austria zu diesem klaren Erfolg beim #buko20. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit in der #Bundesregierung. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 4 januari 2020

Oostenrijk laat hiermee zien dat het prima mogelijk is om niet te vallen over grote politieke verschillen. Zo wil de nieuwe regering een voortrekkersrol gaan spelen op het gebied van klimaatbescherming. Beide partijen hebben afgesproken dat hun land uiterlijk in 2040 volledig klimaatneutraal moet zijn. Dat is tien jaar eerder dan de Europese doelstelling. Een andere groene afspraak tussen de politie tegenpolen is dat alle elektriciteit vanaf 2030 afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen.

De rechts-conservatieven kregen er, met instemming van de Groenen, ook iets voor terug. Zo mogen kinderen straks tot hun veertiende levensjaar geen hoofddoekjes meer dragen op scholen. Verder wordt de inkomstenbelasting verlaagd en is er afgesproken dat de Oostenrijkse staatsschuld absoluut niet verder mag oplopen.

De opmerkelijke deal komt drie maanden nadat Kurz’ ÖVP met 37,5 procent van de stemmen een ruime overwinning wist te behalen in de parlementsverkiezingen van 29 september. Ook de Groenen wonnen met bijna 14 procent van de stemmen.