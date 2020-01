Thierry Baudet heeft genoeg van de Postcode Loterij na schaamteloze promotie Rutger Bregman: ‘Tijd om vergunning te heroverwegen’

Vanochtend had moraalridder Rutger Bregman weer even zijn 10 minuten van ‘beroemdheid’. Na zijn geflopte queeste rondom het basisinkomen is hij tot inkeer gekomen. Hij kan alleen de nieuwe Deug-messias worden als hij nog meer gaat klimaatdrammen dan Greta. En zo geschiedde. Maar wat blijkt? Zijn brabbelwerkje wordt gesponsord door de Postcode Loterij, en dat is iets wat Thierry Baudet niet aanstaat!

Als het aan Thierry Baudet ligt kunnen ze de vergunning van de Postcode Loterij beter heroverwegen. Wie gaat graven in de verstrekte subsidies van de Postcode Loterij ziet al snel dat ze wel erg graag linkse clubjes financieren. Logisch dus dat Baudet niks moet hebben van zo’n club.

Zeker! Urgenda heeft €8,3 miljoen van ze gekregen en Vluchtelingenwerk zelfs €295 miljoen. De domme burger betaalt zelf grif het geld voor de activisten die tegen hun eigen belangen worden ingezet. pic.twitter.com/3Au0UNof60 — Robert Bor (@robert_bor) January 29, 2020

De druppel die de emmer deed overlopen was de financiering van het fictieboek van Rutger Bregman, waarin hij zichzelf benoemt tot Groothertog van de Groene Khmer. Want niemand boeit neo-marxisme meer, het volk interesseert zich niet voor het basisinkomen of enig andere vorm van neo-communistische fabels.

Dit was problematisch voor Bregman, want Bregman staat graag in de schijnwerpers. En hij wil nu eenmaal als een geniaal, moreel-superieure dandy worden gezien. Dus is hij overgestapte naar de wereld van het klimaatalarmisme. En dit nog wel met financiering vanuit de Postcode Loterij.

Tja, dan is het wachten op een reactie van Baudet.