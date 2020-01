Toeslagenaffaire kost hoogste ambtenaar Belastingdienst de kop

Directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst, moet vertrekken vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire. Hij is de hoogste ambtenaar binnen die organisatie en dus verantwoordelijk voor het verkeerd voorlichten van staatssecretaris Menno Snel (D66), die mede daardoor het veld moest ruimen.

Officieel bevestigt noch ontkent de Belastingdienst dat hun hoogste pief moet vertrekken. RTL Nieuws beweert echter zeer betrouwbare ‘Haagse bronnen’ te hebben die dit beweren.

Verder zou minister Hoekstra, die na het vertrek van staatssecretaris Snel de puinhoop mocht komen opruimen, het vertrouwen in directeur-generaal Uijlenbroek al voor de kerst hebben opgezegd. Hoekstra heeft met deze situatie, en zijn rol als puinruimer, natuurlijk een gouden kans om zichzelf te profileren voor als hij een gooi wil doen naar het premierschap bij de volgende verkiezingen.

Om die reden (dat denk ik althans) is hij hard opzoek naar een oplossingen die in ieder geval daadkracht uitstraalt. Daarom liggen er nu plannen om de afdeling Toeslagen, waar het bij de kinderopvangtoeslagaffaire over gaat als men ‘Belastingdienst’ schrijft, ‘op de schop te nemen’. Binnen de coalitie wordt er zelfs gespeeld met de gedachte om Toeslagen als aparte organisatie neer te zetten en dus compleet los te snijden van de rest van de Belastingdienst.

Dat lijkt in ieder geval te duiden op de wens om de organisatie opnieuw op te willen gaan bouwen met nieuwe mensen en een ‘frisse blik’. Iets wat eigenlijk alleen logisch is als je snel een organisatie weer operationeel wilt hebben en af wilt van een bepaalde heersende cultuur, maar wegens tijdsdruk en politieke overwegingen niet kunt wachten op een cultuuromslag. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan is de kans vrij groot dat er meer topambtenaren uit de organisatie worden getrapt. In ieder geval mooi dat er al één iemand verantwoordelijk wordt gehouden (op Snel na) voor wat zich daar heeft afgespeeld.