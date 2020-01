Video! Henk Krol heeft schoon genoeg van kaalvreten gepensioneerden: ‘Waanzinnig mooie rendementen… Indexatie nú!’

In een video voor zijn partij maakt 50PLUS-voorman Henk Krol gehakt van het beleid dat pensioenfondsen zichzelf arm moeten rekenen terwijl de winsten tegen de plinten klotsen. De dupe van dat beleid zijn de werkende en gepensioneerde deelnemers. Onbegrijpelijk, aldus Krol. Hij wil dat de regels spoedig versoepeld worden.

Hij is er nog woest over: Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS. Vanochtend kopte De Telegraaf dat de pensionado “mis grijpt.” Want alhoewel de beleggingen van pensioenfondsen dit jaar naar een recordhoogte stegen, blijft er weinig over voor gepensioneerden. Zij moeten blijven vrezen voor pensioenkortingen, ondanks dat hun fondsen als een zonnetje draaien. Strenge financiële regels voorkomen echter dat het geld mag worden uitgekeerd. De krant schreef:

“De pensioenfondsen hebben een gouden jaar achter de rug met hun beleggingen maar de pensioenen gaan níet omhoog. De rendementen op het belegd vermogen waren extreem goed met uitschieters van twintig procent. De strikte rekenregels die de fondsen moeten hanteren verbieden echter dat de pensioenen omhoog gaan. Hoe goed het gaat met de rendementen blijkt wel uit de cijfers van ABP, het grootste pensioenfonds, dat de eerste negen maanden van 2019 al een rendement van 15 procent behaalde.”

Henk Krol leest in een video van vanochtend delen uit het voorpagina-artikel van de krant hardop voor. Hij is er, als leider van de pro-pensioenbeweging in de Tweede Kamer, bepaald niet blij mee:

“Toprendementen! Topredenementen! En toch krijgt u, gepensioneerde, helemaal niks. En mensen die nu werken, die krijgen het pas over een tijdje te zien dat ze óók niet voldoende vooruitgaan. Daar moeten we tegen knokken. Ik vind dat gepensioneerden bij zúlke winsten recht hebben op 2,5% indexatie. Zeker nu ze elf jaar lang niet geïndexeerd zijn. En daarom vraag ik u: knok met ons mee!”

De regering zal de oproep van Krol vermoedelijk naast zich neerleggen. Die is met pensioenfondsen ‘in onderhandeling’, en zal er vermoedelijk voor passen om een vlucht naar voren te doen.