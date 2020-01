Video! Thierry Baudet pakt sjoemelend KNMI aan: ‘Jullie sjoemelen met de cijfers!’

In een Kamerdebat maakt Thierry Baudet gehakt van het gebrek aan transparantie bij het KNMI. Van 23 hittegolven zijn we ineens naar 7 hittegolven gegaan tussen 1901 en 1951. Door deze aanpassing krijgt men een heel ander beeld van vandaag ten dag. Een beeld dat niet klopt volgens Baudet en zijn team van klimaat-experts.

Rond 2015 telde het KNMI sinds 1901 nog 40 hittegolven https://t.co/cCEDtDdMY9 en eind 2018 zijn het er opeens nog maar 25 https://t.co/bHluX3mqYM Het internetarchief vergeet niets. Wat @klimaatgek (geograaf Rob de Vos) al opviel blijkt dus echt waar. https://t.co/fcpxMqKXEY pic.twitter.com/PWZQEFWJwL — seven (@seven__) July 29, 2018

Twee jaar geleden begon men al met het ‘sjoemelen’ van diverse data. Waar er toen nog 40 hittegolven waren tussen 1901 en 1951 zitten we vandaag ten dag nog maar op 7. Deze ‘correctie’ – zoals het KNMI het noemt – is op z’n minst verdacht. Vooral omdat blijkt dat het KNMI inhoudelijk niet wil uitleggen wat nu precies de reden is. Behalve dat ze hun meetstandaard ineens veranderen.

Een wetenschappelijk debat over de aanpassing van deze cijfers is onmogelijks. Het is meerdere keren geprobeerd, het enige wat het oplevert is een Tweet vol met dedain van onze weerman Gerrit Hiemstra – die vandaag de dag eerder als schuimbekkende activist overkomt dan een wetenschapper.

“De deed hij alleen om zichzelf een podium te geven. Het ging hem niet om de inhoud, maar om de politiek. Daar leen ik me niet voor.” “De politiek heeft baat bij polarisatie. Maar klimaatverandering is geen links of rechts onderwerp.’