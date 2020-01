Video! Thierry Baudet verafschuwt miljoenen gegraai van het partijkartel!

Het partijkartel kent geen enkele schaamte aldus Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet. De zogeheten ‘Jettensubsidie’ doet niks anders dan nog meer geld omleiden naar het partijkartel. Terwijl de grootste partij van Nederland – de lokale partijen – in werkelijkheid nauwelijks geld ontvangen. Terwijl ze hier wel recht op hebben! Thierry Baudet wil dit systeem doorbreken!

De ‘Jettensubsidie’ – een initiatief van spreekpop Rob(ot) Jetten – zou voor 9 miljoen extra subsidie moeten zorgen. Deze subsidie zou dan weer verdeeld worden onder alle partijen. Althans dat is het idee, in de realiteit ligt het net anders. Lokale partijen – die meer dan 30 % van de gemeenten zetels hebben – krijgen maar 4% van de totale subsidie pot. Dit is natuurlijk volstrekt debiel dat de verhoudingen zo scheef liggen. De ‘Jettensubsidie’ gaat hier niks aan veranderen, sterker nog: de gevestigde partijen krijgen alleen maar nog meer geld.

Forum voor Democratie wilden hierover dus een debat houden. Want het is van de zotten dat de grote landelijke partijen bijna al het geld krijgen. Dit is een grove ondermijning van de lokale politiek. Zoals te verwachten viel werd het voorstel voor een debat afgewezen. Zo blijft Forum eenzaam strijden voor vernieuwing van onze democratie. En lopen de kartelpartijen niks anders te beloven dan mooie leuzen voor de bühne.