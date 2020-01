Vleesvervangers worden de nieuwe melkkoe, want grondstoffentekort dreigt!

De vraag naar vleesvervangers dreigt er voor te gaan zorgen dat er grondstoffentekort zal ontstaan. Door de populariteit van een vleesloze levensstijl is er een run ontstaan op plantaardige grondstoffen. Fabrikanten en chemiebedrijven waarschuwen in het Financieel Dagblad voor een prijsstijging van grondstoffen.

Momenteel is de markt voor vleesvervanger nog erg klein vergeleken met die van de gigantische vleesindustrie. Toch voorziet ABN Amro alleen al dit jaar een groei van maar liefst 10 procent voor de vleesvervangers. Zakenbank Barclays doet daar zelfs nog een schepje bovenop en denkt dat de wereldwijde markt voor vleesvervangers over tien jaar tien keer zo groot zal zijn als nu.

Volgens het Voedingscentrum eet meer dan de helft van de Nederlanders gemiddeld drie dagen per week geen vlees meer. Voedingsproducenten ruiken hun commerciële kansen en spelen op deze trend in. Steeds meer -van oorsprong- vleesproducten worden voor vegetarische varianten vervangen of als vleesloos alternatief aangeboden aan de consument.

We dachten dus met z’n allen heel erg hip en milieubewust bezig te zijn door steeds vaker vleesvervangers op tafel te serveren, maar een tekort aan grondstoffen is ook niet iets waar we op zitten te wachten.

Vleesvervangers zijn nu vaak al een stuk duurder dan vleesproducten en kunnen al helemaal niet opboksen tegen de kiloknallers van de supermarkten. Voor we het weten zitten gezinnen met een kleinere portemonnee voortaan elke avond aan de traditionele biefstuk en happen alleen nog de hipsters en juppen in een zuurdesem taco met vegan knoflooksaus en peperduur vegetarisch rulgehakt.