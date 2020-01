VS trapt Saoedische soldaten van legeropleiding (en het land uit) wegens dodelijke schietpartij, banden met extremisten en bezit kinderporno

De Verenigde Staten heeft het helemaal gehad met Saoedische soldaten die in Amerika deelnemen aan legeropleidingen. Zeker twaalf soldaten uit Saoedi-Arabië zijn van de opleiding, de legerbasis én Amerikaans grondgebied getrapt. Onderzoek, naar aanleiding van een dodelijke schietpartij, gaf hier méér dan genoeg reden voor.

Het is niet ongebruikelijk voor het Amerikaanse leger om soldaten van andere landen (bondgenoten) op te leiden via een Amerikaanse legeropleiding. Net als een uitwisselingsprogramma van een school of universiteit, wordt dit ook vaak door het leger toegepast. Maar wat wél ongebruikelijk is, is dat een soldaat van een bondgenoot ineens op jouw eigen soldaten begint te schieten! En dat is precies wat er gebeurde op 6 december, 2019.

Ene Alshamrani volgde sinds 2017 een opleiding bij de Amerikaanse luchtmacht. Een paar uur voor hij Amerikaanse soldaten (met wie hij dus trainde) onder vuur nam (en er drie doodschoot), scheen hij (volgens Reuters) op Twitter Osama bin Laden te hebben geciteerd en uitte hij kritiek op Amerikaanse invloeden (of deelname) aan oorlogen in/met moslim-landen. De politie heeft hem uiteindelijk doodgeschoten. Volgens de Telegraaf zou hij geen terroristisch motief hebben (lol).

Menig Amerikaan kreeg toen natuurlijk wel wat argwaan bij de rest van de Saoedische soldaten, dus werd er een antecedentenonderzoek op touw gezet. En ja hoor, raak! Zeker twaalf Saoedische soldaten in opleiding bleken kinderporno te bezitten of banden met extremisten te hebben. Op een populatie van ~850 Saoedische soldaten (in opleiding in de VS) is dat toch behoorlijk!