Wat een genie! Minister Dekker wil ontsnappen uit gevangenis strafbaar stellen

Zie daar hét grote probleem van Nederland samengevat in één zin: “Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker komt nog voor de zomer met een wetsvoorstel dat het ontsnappen uit gevangenissen strafbaar moet stellen.” Hoe kríjg je het voor elkaar…

Het is toch werkelijk niet te geloven? Iemand helpen om te ontsnappen uit de gevangenis is strafbaar, maar de gevangene die daadwerkelijk probeert uit te breken, is dat niet! Dit komt volgens mij door een soort doorgeschoten idealisme en de slechtste soort compromissen.

Iemand met een voorwaardelijke gevangenisstraf bovenop een daadwerkelijke celstraf, die probeert uit te breken, moet z’n voorwaardelijke straf alsnog uitzitten. Ook als je tijdens de ontsnappingspoging nieuwe strafbare feiten pleegt, zou je strafverlenging kunnen krijgen. Er wordt dus een beetje gegokt op de onwaarschijnlijkheid dat de poging zonder strafbare feiten zal worden gepleegd. Maar waarom niet gewoon de ontsnappingspoging strafbaar stellen?

“De ontsnapping wordt gezien als een aangeboren vrijheidsdrang. Een soort fundamenteel recht om te kunnen ontsnappen. De mens moet de vrijheid ervaren”, legt advocaat Niek Heidanus uit.

Totaal van de zotte dat wet- en regelgeving hier zo omheen draaien, puur vanuit een idealistisch idee van ‘vrijheidsdrang’. Terwijl het hele punt van een gevangenis vrijheidsontneming is, voor mensen die niet met hun vrijheid om kunnen gaan. Hoog tijd dus dat minister Dekker hier wat aan gaat doen.

Er zat alleen niet veel haast bij voor hem. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij de straffeloosheid van een ontsnappingspoging een duidelijk punt van aandacht was. Misschien is minister Dekker een beetje een opportunist. Hij grijpt dit punt namelijk aan terwijl hij ook andere wetsvoorstellen en maatregelen introduceert. Zo wil hij een ‘gevangenis-unit’ voor zware criminelen én wil hij hogere straffen voor het doorknippen van enkelbanden. Dit zijn allemaal maatregelen voor incidenten die flink wat aandacht hebben gekregen in de media.