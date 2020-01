Werk! DDS is op zoek naar schrijftalent (m/v) voor in het weekend

De Dagelijkse Standaard wordt over twee weken alweer elf jaar oud, en we’re still going strong! Zo sterk zelfs, dat we het team graag op korte termijn willen uitbreiden. Dat willen we doen door meer in te zetten op scherpe en actuele artikelen in het weekend.

We zijn dus met onmiddellijke ingang op zoek naar redacteuren (m/v) die bereid zijn op zaterdag en zondag de website draaiende te houden. Voor deze functie ga je zelfstandig aan de slag. Je neemt het nieuws door, op zoek naar prangende politieke en maatschappelijke problemen die smeken om een gedegen rechtse, liberale, conservatieve of anderszins bij De Dagelijkse Standaard passende analyse of mening. Vervolgens verwerk je je visie tot een aantal leesbare artikelen, die via directe traffic en sociale media tezamen op maandelijkse basis een publiek van meer dan 6,6 miljoen lezers bereiken.

Dus:

ben jij beschikbaar om structureel één of twee dagen in het weekend te werken;

heb jij een vlotte pen en deins je niet terug ergens je mening over te geven;

ben jij goed ingevoerd in het Nederlandse politieke en culturele nieuws;

beheers jij het Nederlands uitstekend;

en beschouw jij jezelf over het algemeen als rechts, liberaal, conservatief of een mengeling van één van voorgenoemden?

Tenslotte:

Ervaring met schrijven of redactioneel werk is een pré

Lijkt het je wat? Stuur dan een e-mail naar redactie@dagelijksestandaard.nl, met bijgevoegd een korte motivatie waarom jij gemotiveerd en denkt dat jij geschikt bent om bij ons te komen werken. Uiteraard gaat dit om een betaald werk!

Wellicht tot snel!