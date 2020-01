Wethouder Rotterdam pleit voor vluchtelingenquotum!

Wethouder Wijbenga, die wethouder is van Integratie in Rotterdam komt met een nieuw quotum voorstel. Hij is er stellig van overtuigd dat een stad als Rotterdam één vluchteling op 1000 inwoners zou kunnen opnemen. Wat neerkomt op jaarlijks 640 vluchtelingen per jaar. De VVD’er zegt er wel direct bij dat hij dit voorstel op persoonlijke titel doet.

De VVD’er én wethouder te Rotterdam zegt dit omdat hij meent dat de stad meer te zeggen moet krijgen over de vluchtelingeninstroom. Door een quotum te stellen behoud je als stad zijnde het overzicht zo is het idee.

“Ik vind dat promille mooi. Omdat het ook goed te bevatten is.”

De grote steden krijgen al de meeste vluchtelingen, dit levert veel druk op sociale woningen en andere sociale voorzieningen. Een duidelijk overzicht is er nu niet, door een quotum regeling te bedenken máák je het dus overzichtelijk. Toch begrijpt Wijbenga dat de overheid zich niet wil wagen aan quota voor gemeenten, al helemaal niet als gemeenten zelf gaan bepalen hoeveel vluchtelingen ze opnemen.

“Dan krijg je in iedere gemeenteraad helse discussies over hoeveel en daar komt dan ook iets uit. Dan gaat een wat linksere, progressievere gemeente zeggen: doe maar wat meer. En een wat rechtsere, economisch of conservatief gerichte gemeente gaat misschien zeggen: ga maar laag zitten. Dan krijg je een heel grillig beeld.”