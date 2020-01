Zwangere Nederlandse vrouwen overgeplaatst naar België want ‘geen ruimte’

Hoe ziek wil je het hebben? Zwangere vrouwen kunnen niet meer in eigen land bevallen — of in ieder geval niet behandeld worden in de laatste fase van hun zwangerschap — omdat de politiek ons zorgsysteem kapot heeft gemaakt.

De Gelderlander komt vandaag met een ronduit schokkend bericht. Meerdere zwangere vrouwen zijn overgeplaatst naar België omdat er in Nederland geen genoeg ruimte is voor premature of zieke pasgeborenen. Volgens de krant is het mogelijk dat de vrouwen ook in België moeten bevallen — en daar dus niet alleen zijn voor de laatste fase van hun zwangerschap.

Nu zijn ook meerdere zwangere vrouwen overgeplaatst, vertelt Edmond Rings, hoofd kindergeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam en het LUMC in Leiden. ,,Ze zijn verplaatst vanwege gebrek aan opvangmogelijkheden van zieke en premature zuigelingen. Het speelt vooral in zuidwest-Nederland.” Rings weet niet om hoeveel gevallen het gaat.

Voorzitter Jan van Lith van de vereniging voor gynaecologen (NVOG) geeft toe dat de kinderafdelingen in het hele land “vrij vol” liggen, wat politispeak is voor “bomvol.”

Dit is ziek. Wéér een verhaal waaruit blijkt dat onze zorg niks meer voorstelt, en dat alles omdat de overheid geen geld investeert in zorg, maar wel in “ontwikkelingshulp” en dergelijke onzin.

PVV’er Fleur Agema is dan ook woedend. “Voor het reces een debat aangevraagd over te weinig plek in Nederlandse ziekenhuizen,” schrijft ze op Twitter. “Geen debat gekregen. Maar het probleem, dat blijft.”

Welja joh! Voor het reces een debat aangevraagd over te weinig plek in Nederlandse ziekenhuizen. Geen debat gekregen. Maar het probleem, dat blijft!@MinVWS https://t.co/wpzZ7YIVvs — Fleur Agema (@FleurAgemaPVV) January 2, 2020

Niet alleen blijft het probleem, het wordt zelfs erger. De ziekenhuizen komen met een excuus aanzetten over dat er een verkoudheidsvirus rondwaart etc. Dat klopt op zich wel, maar een normaal systeem moet dat aankunnen. Het zegt alles over de staat van de Nederlandse zorg dat dit in ons land niet kan… maar in België of all places wél.