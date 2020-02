AD-columnist stemde op GroenLinks maar verwijt ze nu ‘kutsmoezen’ en ‘verraad’

GroenLinks-leider Jesse Klaver valt toch niet te vertrouwen op zijn Bambi-ogen. Tot die conclusie komt columnist Carrie Jansen in haar wekelijkse cursiefje voor het Algemeen Dagblad.

De Rotterdamse advocaat en AD-columnist Carrie Jansen werd door de Bambi-ogen van Jesse Klaver en zijn enthousiaste fanbase getriggerd om de afgelopen keer op GroenLinks te stemmen. Inmiddels kan ze zichzelf naar eigen zeggen wel voor haar kop slaan.

De CO2-neutrale partij van Klaver heeft in Rotterdam namelijk ingestemd met de bouw van nieuwe woningen in het centrum van de Maasstad. Hiervoor moeten heel veel bomen worden gekapt. GroenLinks noemt het een ‘dilemma’ en heeft inmiddels toegegeven dat het inderdaad niet heel erg ‘groen’ en ‘links’ is om een stukje stadsnatuur te vernietigen en daar vervolgens woningen te bouwen.

Carrie Jansen in haar column voor het AD:

“Een dilemma, lieve Linkse Groentjes, is niks meer dan een kutsmoes voor dat je niet stond waarvoor je zei te staan. Op het gevaar af dat ik nu naar, cynisch en chagrijnig klink: aan dromen en idealen staat maar één ding in de weg. En dat is verraad, GroenLinks, keihard verraad. Ik kan me wel voor me kop slaan.”

Het gaat er bij Jansen dan ook niet in dat GroenLinks nu ook een voorstander is gebleken van meer bebouwing in de vrije sector. Het handjevol sociale huurwoningen zullen notabene verrijzen op de meest giftige plek van heel Rotterdam. Dat is inderdaad niet heel erg ‘groen’ gedacht door de partij van klimaatstrijder Jesse Klaver.