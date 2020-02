Altijd lachen met Sylvana Simons! Simons wil minumloon van 14 euro, weet alleen niet waar het geld vandaan moet komen!

We wisten al lang dat Sylvana Simons niks anders doet dan de Amerikaanse politiek naar Nederland importeren. Deze Amerikanisering van de politiek – wat ook op rechts gebeurt – is soms te sneu voor woorden. Sylvana Simons is alleen niet al te goed in het vervullen van haar plagiaat van rabiaat linkse politici uit Amerika. Nu komt ze met een links-economisch stokpaardje: het minimumloon!

Haar verhaal begint nobel, want ja iedereen zou wel meer per uur willen verdienen. En voor mensen met een baantje met een laag uurloon klinkt veertien euro per uur best aantrekkelijk. Alleen is al honderdduizenden keren bewezen dat wanneer het minimumloon stijgt, er spoedig massa ontslagen volgen, of dat bedrijven bepaalde functies weg digitaliseren/robotiseren.

Ook verdwijnt armoede niet met een hoger minimumloon, zo werkt het gewoon niet – helaas.

https://twitter.com/kreuger_kevin/status/1232746044254978051?ref_src=twsrc%5Etfw

Als Kevin Kreuger, Forum voor Democratie, haar dan vervolgens vraagt hoe ze dit idee wil gaan financieren zegt ze doodleuk: ‘geen idee’.

Tja voor economische kennis moeten we niet bij Sylvana Simons zijn, dat moge duidelijk zijn.

Links-economische retoriek is leuk voor de achterban, maar vaak niet toepasbaar in de werkelijkheid.

Gelukkig hebben we Simons in de Amsterdamse raad om het ‘groot kapitaal’ aan te pakken. Hoe en wat zullen we nooit van haar horen ben ik bang.