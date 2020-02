Alwéér steekpartij in Londen, agenten schieten messentrekker dood: ‘had terroristisch motief’

Londen lijkt naast hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk ook hoofdstad van steekpartijen te zijn. Al doet Parijs het ook goed in de race om die titel. De Londense politie windt er echter geen doekjes meer omheen en knalde de messentrekker dood, want ‘terroristisch motief‘. Hij verwondde twee mensen.

Engelse media berichten dat één van de slachtoffers een vrouw is, die in de rug werd gestoken terwijl ze op de fiets zat. Over het andere slachtoffer lijkt nog weinig bekend.

In rap tempo kwam het nieuws naar buiten dat er een steekpartij aan de gang was in Londen. Vrijwel direct maakte de politie bekend dat ze uitgaan van een terroristisch motief en zojuist werd bekend dat de dader is doodgeschoten door de politie. Dat zou hier te zien zijn op het Twitter-kanaal van RT UK (video). Daarop is echter niet te zien of de man ook daadwerkelijk een bomvest draagt. Dat wordt namelijk in een opvolgende tweet beweerd, met ‘object strapped to chest’.

Volgens het AD zou de man een winkel binnen zijn gelopen en toen een ‘groot mes’ of een machete pakte en op mensen in begon te steken. Om zijn middel zou hij ‘kleine zilverkleurige capsules ter grootte van kleine thermosflessen’ op zijn borst dragen.

Twee maanden geleden was het ook al raak. Maar aan de reacties op Twitter te zien lijken mensen het belangrijker te vinden dat het gezicht van de mogelijke dader onherkenbaar wordt gemaakt, uit angst voor racisme natuurlijk.