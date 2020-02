Ankie Broekers-Knol is het helemaal zat: ‘Op deze manier kunnen we asielzoekers in toom houden!’

Er wordt steeds meer duidelijk over de ‘Top-X-lijst’, waar het eerst om een top 250 van overlastgevende asielzoekers zou gaan blijkt nu al dat er 300 man op de lijst zijn geplaatst. Broekers-Knol is er heilig van overtuigd dat dit de manier is om het tuig onder de asielzoekers in toom te houden!

Van raddraaiers tot criminelen, gedraag je je niet of bega je een ernstige misdrijf dan eindig je zonder pardon op deze ‘Top-X-lijst’. Niet langer pappen en nathouden maar eindelijk krijgen we weer eens hard beleid te zien van een VVD’er. Het moet maar eens afgelopen zijn met de vele misdragingen onder een deel van asielmigranten.

„We zitten de overlastgevers op de huid, en er geldt een zerotolerancebeleid”, zegt de zogenoemde ’ketenmarinier’ Henk Wolthof. De ambtenaar is door het ministerie aangesteld om de aanpak van overlast te coördineren. „De overlastgevers krijgen bijvoorbeeld een gebiedsverbod, er worden vrijheidsbeperkende maatregelen genomen, we doen aangifte en zetten zo vaak mogelijk in op versneld vertrek uit Nederland. Zo willen we de overlast in en buiten de centra terugdringen.”

Binnen bepaalde centra verpest een kleine minderheid het voor de rest. Door continu de wet te overtreden. Dit moet nu afgelopen zijn, door dit beter te monitoren kunnen deze lastpakken makkelijker het uit ons land worden gezet.

Ook gaat het systeem van de zogeheten ‘aso-azc’s’ op de schop. Voorheen genoten lastpakken veel vrijheid, maar in de toekomst niet meer. Ze zullen in de praktijk worden vastgehouden op de locatie zelf zodat ze niet meer op strooptocht kunnen.

Er staat een hek omheen, al staat dat open. Boa’s zullen zorgen dat overlastgevers wel op het terrein blijven”

Laten we hopen dat deze HTL’s beter gaan werken dan de ‘aso-azc’s’!