Asielzoeker in Nederland blijkt door VS gezochte kindermisbruiker

De Amerikaanse Syriër Husein A. (30) is een smerige kindermisbruiker. De vader van een slachtoffer deed er alles aan om hem op te sporen. Hij kwam uit bij Nederland, waar die kindermisbruiker zich als oorlogsvluchteling voordeed. Husein wacht nu op uitlevering.

Wat een tragisch geval zeg! Nederland blijkt gewoon wéér een crimineel vermomd als asielzoeker binnen te hebben gelaten. En als kers op de taart is dit er ook nog één die in werkelijkheid ruimtevaartingenieur blijkt te zijn. Héb je dus een keer een hoogopgeleide asielzoeker, weet je er niks van én blijkt hij een gezochte crimineel te zijn! Man man man.

Het lijkt erop dat de Amerikaanse vader van het slachtoffertje met veel speurwerk op allerlei social media er uiteindelijk achter is gekomen waar Husein zich bevond. Door dit aan de zaaksofficier te geven, die internationaal aan de bel trok, kwam er van alles op gang. Zweden leverde waarschijnlijk vingerafdrukken, tipte Nederland en vanuit Nederland kwam een tijd later een telefoontje dat bevestigde dat Husein inderdaad in Nederland zit.

Maar volgens Khalil, Husein’s oom die als echte vluchteling naar Nederland is gekomen en werkzaam is voor VluchtelingenWerk en de IND, is Husein onschuldig. Niet dat hij er bij was of zo, maar de verdediging is wel weer typisch:

“Khalil gelooft in de onschuld van zijn neef en wijst Jacob (red: Amerikaanse vader slachtoffer) aan als boosdoener. Hij zou de familie kapot willen maken vanwege een oud conflict in Syrië. „Husein voelde zich eenzaam in de VS, hij was psychisch in de war door de oorlog. Er is wel iets gebeurd, maar de aanklacht is overdreven. Hij is inderdaad vertrokken voor zijn rechtszaak, maar dat is omdat hij vreest voor zijn leven vanwege de vader van het meisje.””

Het is toch werkelijk waar niet te geloven dat zo’n figuur hem zo makkelijk in bescherming neemt en dat die Husein hier zo makkelijk terecht is gekomen? En als die vader niet zo doortastend was geweest met zijn onderzoek, dan had Husein hier nog jaren ongestoord rond kunnen lopen.