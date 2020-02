Bam! PvdA-partijcoryfee Ronald Plasterk slacht windmolens af: ‘Eindeloos gezeul, enorme afvalberg, weinig energie!’

De enfant terrible van de PvdA is weer eens lekker bezig. Deze keer keert hij zich frontaal tegen de linkse orthodoxie dat we onze heil moeten zoeken in windmolens. Ze zijn totaal inefficient, zeer vervuilend en verouderen veel te snel. Ronald Plasterk heeft z’n verbale kettingzaag alvast gepakt om een paar van die klimaatminaretten om te zagen.

De meeste linkse politici gaan na hun politieke loopbaan ergens duur zitten cashen om de hypotheek van hun grachtenpand te blijven financieren, terwijl ze voor de microfoon nog altijd deftige linkse standpunten blijven uitdragen. Zo niet Ronald Plasterk. De oud-minister ging gewoon in loondienst en behoudt z’n onafhankelijkheid. Sterker nog: ome Roon kent God noch gebod en geeft zijn totaal door Greta Thunberg gehypnotiseerde politieke medestanders er flink van langs.

Zo geldt voor de gemiddelde PvdA-politicus een windmolen nog altijd als een heilig en onaantastbaar gebouw van bijna religieuze proporties. Dé oplossing voor het klimaatprobleem! Amen!

Nou, de nuchtere klimaatgodslasteraar Ronald Plasterk rekent eens resoluut af met al die quasi-religieuze onzinpraatjes. Windmolens zijn geen oplossing, maar zadelen Nederland juist op met een gigantisch probleem, zo betoogt hij:

“Ze zijn afschuwelijk lelijk en tasten de Nederlandse natuur aan, het wordt eindeloos gezeul met reparaties, over tien jaar enorme berg afval, het levert als je alle aanmaakkosten meerekent relatief weinig energie op, en als het niet waait (of te hard) heb je er niets aan.”

