Bam! Wilders krijgt zijn zin! Kamerdebat over politieke heksenjacht op Wilders een feit

Wilders zat er al enige tijd om te vragen, een Kamerdebat rondom zijn vervolgingssoap. Nu heeft hij dan toch eindelijk een meerderheid achter zich kunnen krijgen om dit debat te organiseren. Er komen steeds meer smerige feiten boven tafel, dus Wilders verdient ook de ruimte om zijn beklag te doen in de Kamer.

En toch een meerderheid voor een Kamerdebat over het schandelijke politieke #Wildersproces, en nog vóór de volgende zitting bij het Hof op 23 maart!!#Wilders #PVV pic.twitter.com/BP5n6RDuwR — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 12, 2020

Ondanks dat er maandelijks nieuwe bewijzen naar boven drijven dat Wilders gewoon keihard politiek wordt vervolgd doet het OM alsof haar neus bloed. Wilders roept al jaren dat zijn vervolging één grote grap is, en met alle klokkenluiders en documenten die naar buiten komen, valt ook moeilijk te ontkennen dat Wilders ongelijk had.

SCHOKKENDE NIEUWE STUKKEN WILDERSPROCES Officier van Justitie Wouter Bos stuurt bericht: 👉 Vervolging Wilders bekendmaken ruimschoots VOOR de Provinciale StatenVERKIEZINGEN. Veel politieker wordt een proces niet. Dit is bijna crimineel. SCHANDE!#Wildersproces #Wilders pic.twitter.com/LA2jCxmTi5 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 11, 2020

We zijn benieuwd wat de collega’s van Wilders hierover te zeggen hebben. Het zou de ideologische tegenstanders van Wilders sieren als ze hun steun uitspreken. Want wat hier gebeurt kan niet. Topambtenaren, ministers en zelfs de premier zijn allemaal betrokken rondom de vervolging van Wilders.

En ondertussen doen ze allemaal alsof hun neus bloedt.

Laten we hopen op een spektakel-speech van Geert Wilders, want hij heeft alle redenen om keihard te fulmineren op Justitie. Met alle chaos op dat departement is het de hoogste tijd voor een grote schoonmaak. Wilders en zijn team van advocaten blijven door stormen!