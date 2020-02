Belachelijk! Inspectie: ‘ongefundeerde uitspraken in NL niet verboden’ – Anti-vaccinatieactie met blenders toegestaan

Niet te geloven! De belachelijke anti-vaccinatieactie met blenders, opgezet door Miss Natural Lifestyle in samenwerking met blenderproducent Versapers, is toegestaan. Inspectie: “Het doen van ongefundeerde uitspraken is in Nederland niet verboden. De inspectie kan onmogelijk iets doen tegen allerlei ongefundeerde beweringen op internet over gezondheid, daarvoor is geen wettelijke grondslag.”

De vrouw achter Miss Natural Lifestyle, Van Zeeland, zegt niets anders te willen dan mensen ‘bewuster maken’. Best knap voor iemand met een secretaresseopleiding, zonder enige medische scholing, met bijbaantjes als professioneel buikdanseres en ‘tantrisch vrouwen coach’. En dat ze hier achter durft te blijven staan, terwijl men hard opzoek is naar een vaccin tegen het coronavirus dat al 300 levens heeft geëist, is compleet absurd.

En dat het doen van ongefundeerde uitspraken niet verboden is, snap ik. Dan was het verrekte stil geworden in Nederland. Maar het gaat hier om uitspraken die wetenschappelijk/aantoonbaar te weerleggen zijn. Dat is volgens mij namelijk ook één van de redenen dat Holocaustontkenning bij wet verboden is, en is dat niet puur om mensen tegen kwetsende opmerkingen te beschermen.

Het zou mooi zijn geweest als er een wet was waardoor je zulke mensen kon straffen met een studie naar het onderwerp. Eindexamen niet halen beboet je met een geldboete en het opnieuw volgen van de cursus. Daar zitten vast nog wel een paar haken en ogen aan, maar ik voel er wel wat voor!

Dit soort gedoe brengt mogelijk gewoon mensenlevens in gevaar, waarvan de meeste nog niet geboren zijn. Dat is een ‘ongefundeerde uitspraak’ met toch een behoorlijk gefundeerd risico!