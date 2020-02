België wil 42 ISIS-kinderen terughalen zonder moeder, Koerden niet akkoord

De Belgische regering heeft aangegeven dat ze 42 ISIS-kinderen terug willen halen naar België, zonder hun moeders. Die zouden maar lokaal berecht moeten worden. De Koerden gaan hier echter niet mee akkoord. De Belgische regering voelt de druk toenemen.

Belgische minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin, gaf bij de VN-Veiligheidsraad in New York aan dat zijn regering 42 kinderen uit de Syrische kampen terug wil halen. De moeders moeten maar lokaal berecht worden, en hij licht toe:

“Ze hebben op Syrisch grondgebied oorlogshandelingen gepleegd – heel ernstige – en moeten er worden berecht. Momenteel willen ze niet gescheiden worden van hun kinderen, maar het is hun verantwoordelijkheid deze tijdelijke scheiding te aanvaarden opdat hun kinderen in veiligheid kunnen worden gebracht.”

Dit is natuurlijk een gevoelige kwestie, want iedere dag dat ze die kinderen niet terughalen, moeten ze van de Belgische rechtbank 5000 euro per kind ‘betalen‘. Dat geld komt dan in een fonds waar dat kind later aanspraak op kan maken. Dat bedrag tikt inmiddels behoorlijk aan. Er werd echter niets gezegd over het verplicht moeten helpen terugkeren van de ouders van het kind.

Zo heeft de Belgische rechter zichzelf buiten schot gehouden, want de kans is dik aanwezig dat er één of ander verdrag of stuk wetgeving is, dat zegt dat het onmenselijk is als kinderen van hun ouders gescheiden worden. En de Belgische regering heeft natuurlijk weinig zin om potentiële terroristen terug te halen die hun eigen kroost alleen maar verder laten radicaliseren.

Maar de Koerden lijken weinig zin te hebben in dit plan, waardoor de Belgen straks waarschijnlijk alsnog ook de moeders mee moeten nemen. Anders hebben ze natuurlijk niet ‘alles geprobeerd’ en loopt die dwangsom alleen maar verder op.