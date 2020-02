Bizar! Antisemitische incidenten enorm gestegen! ‘Nog nooit zo hoog geweest als nu’

Uit een onderzoek van het CIDI blijkt dat Nederland weer een nieuw record te pakken heeft, helaas wel een uiterst negatief record. 2019 was er grote stijging in antisemitische incidenten, in de dertig jaar dat CIDI hier onderzoek naar doet blijkt dat 2019 ver bovenaan staat. Jodenhaat lijkt weer ‘normaal’ te worden in Nederland….

182 incidenten, 35 procent meer dan in 2018. Dat de maatschappij verhard is vrij duidelijk, wel is het pijnlijk om te zien dat met de verharding ook een groei in antisemitisme gepaard gaat.

Voorheen was 2014 een piek jaar wat betreft incidenten, dit had toen te maken met de vele onrust in Israël/Palestijns gebied. Vorig jaar was er geen groot gewapend conflict tussen Israël en Hamas, dus waar de stijging aan te danken is, is onzeker.

“Destijds was de stijging van antisemitisme gerelateerd aan het oplaaien van het conflict tussen Israël en Hamas in Gaza. Een dergelijk verband ontbreekt in 2019″

CIDI zelf denkt dat de gemelde incidenten nog maar een fractie zijn van het ware cijfer. Veel mensen gaan tegenwoordig niet eens meer naar de politie, dus het ware cijfer kan nog wel eens flink hoger zijn.

“Wat de stijging des te schrijnender maakt, is dat slachtoffers van antisemitisme slechts zelden aangifte doen bij de politie, omdat zij vrezen dat aangifte tot niets leidt.”