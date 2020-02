Bizar! Dikke middelvinger van Buitenhof! Buitenhof weigert rectificatie: ‘Wij hebben Baudet juist geparafraseerd!’

Gisteren wilde Buitenhof in eerste instantie niet reageren op de ontstane ophef. Uiteindelijk kwamen ze laat op de avond met een statement. Dit statement liet zien dat Buitenhof absoluut niet van plan is om de gemaakte fout te rectificeren. Ze draaien eromheen en menen dat ze gelijk hebben. Gelukkig spant Baudet een kort geding aan, kijken of Buitenhof dan nog zo’n grote mond heeft.

Reactie naar aanleiding van het gesprek met Henk Otten in #Buitenhof op 23 februari 2020 https://t.co/yTpoXYDUTL — Buitenhof (@Buitenhoftv) February 23, 2020

Het duurde even maar dan hebben we ook eindelijk een antwoord van Buitenhof, zij zien zoals verwacht geen enkel kwaad in wat ze hebben gedaan. Dat ze de woorden ‘ras’ en ‘cultuur’ met elkaar verwisseld hebben zien zij niet als grove blunder.

De woordkeuze bij die vraagstelling is een juiste parafrasering van zowel de uitspraken van Thierry Baudet (die in het publieke debat ook in het licht werden geplaatst van eerdere uitspraken van hem over dit onderwerp) als de wijze waarop deze uitspraken werden opgevat door enkele Tweede Kamerleden en Minister De Jonge.

Volgens mij moet Buitenhof nodig de definitie opzoeken van parafraseren, want dit was gewoon – een intentionele – fout.

Excuses krijgt Baudet dus niet, laten we hopen dat hij daadwerkelijk een kort geding start. Want Buitenhof heeft geblunderd, maar wil niet op de blaren zitten. Beetje kinderachtig dit van Buitenhof, wellicht hadden ze zich beter niet kunnen ontdoen van Jort Kelder.