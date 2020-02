Bizar! Onderzoekers over stikstofcrisis: ’Zelfs een leeg land geeft nog te veel stikstof’

Onderzoekers van het Mesdag Zuivelfonds komen wel met een heel opmerkelijke conclusie. Zelfs als ons land leeg zou zijn, dan zou er te veel stikstof zijn met de huidige regels. Grove overdrijving, of realiteit? De toon is in ieder geval gezet, de Nederlandse overheid moet haar bekrompen regels aanpassen want dit gaat niet langer zo!

Geesje Rotgers van het Mesdag Zuivelfonds heeft zelf de cijfers van het RIVM doorgenomen, en zij komt tot een bijzondere conclusie.

„Je kunt een hek om Nederland zetten en de sleutel weggooien, maar sommige plantjes krijgen dan nog te veel stikstof op hun kop”

Het RIVM moet natuurlijk niks hebben van deze boodschap, zij vinden dat er niet gekeken wordt naar het grotere plaatje. Zo rekent Rotgers buitenlandse windvlagen – waar ook stikstof inzit – niet mee. Een reductie van onze eigen uitstoot zorgt ervoor dat externe uitstoot ons landschap niet zo hard schaadt.

„Ook in het buitenland is men emissies van stikstofoxiden en in mindere mate van ammoniak aan het reduceren. Voor 2030 heeft Duitsland zich verplicht om in vergelijking tot de 2005 emissies 65 procent van zijn stikstofdioxiden te reduceren en 29 procent van zijn ammoniak. Bijdrages uit het buitenland gaan dus afnemen en daarmee wordt het effect van de binnenlandse bijdrage groter”,

Waarschijnlijk krijgen we de komende tijd meer van dit soort welles-nietes gesprekken. De boeren zullen logischerwijs de kant van het Mesdag Zuivelfonds kiezen. Want die conclusies zijn de agrarische sector veel positiever gezind.