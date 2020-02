Bloedbad in Duits waterpijpcafé: Minstens elf doden, dader zou rechtsradicaal zijn

In het Duitse Hanau zijn minstens elf mensen om het leven gekomen bij meerdere schietpartijen, waaronder in een waterpijpcafé. De dader zou volgens Duitse media een rechtsradicaal zijn en in zijn eentje hebben gehandeld.

Rond 22 uur kreeg de politie in Hanau, in de Duitse deelstaat Hessen, de eerste melding binnen over een schietpartij in een shishalounge. De dader zou in de rookruimte van het café wild om zich heen hebben geschoten. Vijf jonge mensen, waaronder een vrouw, kwamen daarbij om het leven. Volgens de Duitse krant BILD waren de slachtoffers van Koerdische komaf.

Beamte der Spurensicherung untersuchen den Fluchtwagen des Amokschützen von #Hanau, im BMW soll weitere Munition liegen. Zeugen hatten das Auto am Tatort beobachtet und der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben. pic.twitter.com/Vf25EdQrMz — Frank Schneider (@chefreporterNRW) February 20, 2020

Twee kilometer van de plek waar de dader een bloedbad aanrichtte, zou hij vervolgens weer hebben geschoten. Ook daarbij zijn dodelijke slachtoffers gevallen. Uiteindelijk wist de politie de verdachte van de schietpartijen, Tobias R., te vinden in zijn woning.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗ Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche. Die Ermittlungen dauern an. Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Volgens berichtgeving in de Duitse media heeft de vermoedelijke dader een bekentenis en een video achtergelaten. In de bekentenis zegt Tobias R. dat ‘bepaalde volkeren vernietigd moeten worden’.