Burgemeester Zoetermeer wil af van fop-strafje kapmesjongeren: ‘rechter moet ouders aan kunnen pakken’

De burgemeester van Zoetermeer, Charlie Aptroot, loopt zo nu en dan mee met de politie tijdens nachtdiensten in het centrum. Daar heeft hij met eigen ogen kunnen zien hoe de jeugd in Nederland steeds vaker grote messen bij zich dragen, agressiever worden en op steeds jongere leeftijd al een wapen dragen. Aptroot is het spuugzat en wil de ouders verantwoordelijk houden. Strak plan!

Knaapjes van 15 jaar die om 03:00 uur ‘s nachts stomdronken en agressief zijn, flink wat geld en een ‘fors uitgevallen vlindermes’ opzak hebben. Dat is de burgemeester alwéér tegengekomen. Het wordt alleen maar erger en straf helpt niet. ‘Om een HALT-strafje moeten ze lachen,’ zegt Aptroot. Dus wat is dan de oplossing?

Aptroot wil dat rechters de mogelijkheid krijgen om de ouders verantwoordelijk te houden, in plaats van het blijven uitdelen van zwakke strafjes gebaseerd op het jeugdrecht. Als de ouders een flinke boete, taakstraf of een (zelf te betalen) opvoedingshulp krijgen opgelegd, is het volgens hem effectiever dan het huidige beleid.

Ik ben het daar wel mee eens. Ik twijfel wel sterk aan die opvoedingshulp, want die maatregel komt dan natuurlijk véél te laat. Maar wat mij betreft zet je die ouders flink onder druk. Zit wel een risico aan trouwens, want ik vraag me echt af hoe ouders van zulke kinderen gaan reageren en of ze het op die kinderen gaan afreageren. Krijg je dát weer… Het zet in ieder geval meer zoden aan de dijk dan steekwapens nog harder verbieden zoals men in Den Haag blèrt.